Meghan e Harry matrimonio: ecco quanto costerà il vestito della sposa

Meghan e Harry matrimonio: il vestito da sposa costerà troppo

Manca poco al matrimonio di Meghan e Harry e tutti si stanno chiedendo come verrà svolto. Scendendo nel dettaglio, la Markle sposerà il suo principe il prossimo 19 amggio. Gli inviti sono già stati spediti e la cerimonia verrà svolta nella Cappella di San Giorgio. La sposa indosserà i gioielli di Diana e la corona della Regina. Si parla di 2640 invitati, tra amici e parenti. Ma come sarà il vestito di Meghan? Grande attesa per il look che sfoggerà la futura moglie di Harry. Secondo quanto si rivela a Mattino Cinque, la Markle ha scelto un abito che ha un prezzo che va dai 300mila ai 400mila sterline. Ma questo costo pare dovrà scendere. Infatti, ricordiamo che Kate Middleton aveva optato per un vestito dai 200mila sterline. Pertanto, pare che Meghan dovrà fare un passo indietro e scegliere un abito meno costoso. Si sottolinea anche che Kate sarà la futura Regina d’Inghilterra. Proprio da questo dettaglio si intuisce che il vestito da sposa di Kate deve essere quello più costoso della famiglia reale.

Meghan diventa la protagonista della Royal Family: questo matrimonio passerà nella storia

Il prossimo 19 maggio verranno celebrate le nozze di Meghan e Harry. Tante sorprese per gli ospiti. Una torta a base di frutta di ben otto piani e musica per gli ospiti. Si pensa che verranno ospitate Ellie Golding o le Spice Girls. Il passato della Markle ha fatto sicuramente discutere. Sappiamo che la futura moglie di Harry era sposata. Una coppia che passerà nella storia secondo i più esperti. Infatti, il passato divorzio di Meghan e le sue origini afro americane sono una grande novità nella Royal Family. Sicuramente per molti si tratta di una vittoria contro i pregiudizi. Ma, intanto, non si parla d’altro della gravidanza di Kate Middleton, sebbene quest’ultima sia passata in secondo piano con l’arrivo di Meghan. Le copertine dei giornali vedono protagonista la Markle, mentre Kate viene fotografata solo nelle occasioni ufficiali.

L’abito da sposa di Meghan, ecco chi sono gli stilisti

Intanto, non possiamo dimenticarci dell’abito da sposa che Meghan indosserà per il suo matrimonio con Harry. Stando a delle indiscrezioni, la Markle ha scelto di affidare il lavoro agli stilisti Ralph e Russo. Non ci resta che attendere per scoprire i dettagli sulla cerimonia tanto attesa in tutto il mondo. Nel frattempo, c’è anche chi continua a chiedersi se Meghan verrà davvero accettata nella Royal Family.