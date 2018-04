Mediaset, Canale5 e Tg5 cambiano logo: due spot svelano la nuova grafica

Il principale canale e TG di Mediaset si rifanno il look: la nuova veste grafica “debutta” lunedì 16 aprile 2018

Ora è ufficiale. Dal 16 aprile 2018 il principale canale e telegiornale di Mediaset si rifanno il look. Lunedì sul piccolo schermo compariranno per la prima volta il nuovo logo di Canale5 e quello del Tg5. Contestualmente al “lancio” della nuova grafica, i telespettatori potranno apprezzare anche il nuovo studio del telegiornale. L’obiettivo è “sistemare” il “volto” sia alla principale rete generalista sia all’informazione di punta del gruppo. In un comunicato, il “Biscione” rende noto che le novità grafiche sono coerenti con la “rinfrescata” d’immagine. “Questo cambiamento della rete ammiraglia e del telegiornale più visto di Mediaset – fanno sapere da Cologno Monzese, in una nota stampa – interpreta e sintetizza l’evoluzione in atto nella programmazione di Canale 5 con uno stile sempre più dinamico, snello e vivace“. Un’operazione creativa che coinvolge quattro agenzie internazionali e Mirco Pajé, direttore creativo di Mediaset e “papà” dei due nuovi loghi.

Il nuovo logo di Canale5

Questa la descrizione del nuovo logo di Canale5 fornita ufficialmente da Mediaset: “Si alleggerisce nelle proporzioni e acquista luminosità grazie ad un segno più stilizzato che reinterpreta uno dei marchi più famosi in Italia che si aggiorna regolarmente ma impercettibilmente da 38 anni“. Il nuovo logo sembra la sintesi “2.0” tra il precedente e l’ultimo di Telecinco, la “gemella spagnola” di CanaleCinque. Nel nuovo logo, varia soprattutto la parte alta, col numero “5” diviso in due parti, ora staccate tra loro. Resta invece grossomodo invariato il “fiorellino” in alto a sinistra e la parte bassa della “pancia” del “5”.

I nuovi logo e studio del Tg5

Otre che quello di Canale5, cambia anche il logo del Tg5 che rinnova pure lo studio. Il nuovo logo contiene quello della rete, ma, rispetto a prima, “Tg5” e “5” sono ora separati da una sorta di “fulmine traversale” che “squarcia” in due l’immagine del passato. Vengono, però, mantenuti gli storici colori del Tg, blu e arancio, adesso più “vivi”. Il logo e lo studio “debutteranno” per la prima volta su Canale5 nell’edizione delle ore 6 del Tg5 di lunedì 16 aprile 2018.

Le novità di Mediaset annunciate in due spot

Novità, queste, che Mediaset annuncia ufficialmente, anche attraverso due nuovi spot diffusi sulle reti del gruppo. A spiegare l’operazione è la stessa azienda. Ecco, infatti, cosa fa sapere il “Biscione” in merito: “Per informare i telespettatori del cambiamento, visibile in tutta la grafica di rete e nella luminosa sempre in onda nell’angolo in basso a destra del teleschermo, Canale 5 trasmetterà domenica 15 aprile uno spot di annuncio a sorpresa per tutta la giornata. Mentre dal giorno successivo esordirà lo spot ufficiale che inizia con lo storico slogan del lancio di Canale 5 nel 1980 (“Corri a casa in tutta fretta, c’è un Biscione che ti aspetta”). E in più ruoteranno in onda 12 diversi ident con il nuovo logo – declinato nei vari colori delle sigle in onda – e il pay off “Sempre con te””.