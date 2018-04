Cambio di programmazione per Grande Fratello 2018 e Le Iene Show: le novità in casa Mediaset

Novità in casa Mediaset, con la programmazione tv che cambia. Su Canale5 anche la prossima puntata di Grande Fratello 2018 non verrà trasmessa di martedì sera ma lunedì 30 aprile. Dopo che il debutto della quindicesima edizione c’è stato martedì 17, come per il secondo appuntamento anche la prossima settimana il reality va in onda di lunedì. E anche stavolta il programma condotto da Barbara D’Urso dovrà vedersela con Il Commissario Montalbano. Lunedì 30 aprile 2018, in prima serata su RaiUno, verrà riproposto l’episodio in replica della fiction dal titolo “Il giro di boa”. Il cambio di palinsesto riguarda anche Italia1, la rete “giovane” di Mediaset. Le puntate de Le Iene Show del mercoledì, quelle condotte da Ilary Blasi e Teo Mammucari, sono ufficialmente rinviate al giovedì sera, probabilmente fino a fine stagione.

Canale5, la programmazione di prima serata della prossima settimana: da lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio 2018

Più nei dettagli, questa l’intera programmazione di prima serata di Canale5 per quanto riguarda la prossima settimana, quella che va da lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio 2018. Lunedì 30 in prime time c’è la terza puntata di Grande Fratello 15. Martedì 1 e mercoledì 2 maggio Mediaset manda in onda le due partite di Champions League: prima Real Madrid – Bayern, poi anche Roma Liverpool. Giovedì 3 viene riproposto “La Matassa”, film in replica con Ficarra e Picone, a cui segue in seconda serata la prima puntata della nuova edizione de L’Intervista. Quindi, venerdì 4 c’è Il Segreto con, subito dopo, il debutto di Matrix Chiambretti 2018. Infine, sabato 5 e domenica 6 maggio in prima serata torna Amici 2018 Serale con il quinto appuntamento, mentre domenica sera c’è la terza puntata di The Wall.

Il Maurizio Costanzo Show anticipa a stasera

Intanto, già stasera, martedì 24 aprile 2018, “vanno in scena” i primi cambi di programmazione. Questa sera, in prima serata su Canale5, va in onda l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show che dal giovedì sera si sposta ad oggi. Qui tutti gli ospiti dell’appuntamento finale con lo storico talk show.