Mediaset, Belén nega la sfida interna con Blasi e Marcuzzi: le sue parole

Mediaset, Belén Rodriguez nega la sfida interna con Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi: “Non c’è stata”

Belén Rodriguez nega che per la conduzione dello show Mediaset dedicato ai Mondiali 2018 ci sia stata competizione aziendale con Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi. La conduttrice di Canale5 parla della vicenda in una intervista pubblicata da “Tvblog” e, in merito alla questione, così dice: “Non c’è stata alcuna sfida interna. (…) Dal primo momento era previsto questo cast e così è stato”,”(…) sono dentro a questo programma da mesi“. Quindi precisa: “La verità è che vengono messe in circolo voci per creare curiosità e finte discussioni tra persone che lavorano per la stessa azienda“. E che: “La Marcuzzi, Ilary, discussioni…queste sono tutte cose che si inventano i giornalisti per fare in modo che vengano cliccate le notizie“.

Mondiali 2018, Belén Rodriguez e la “battaglia” per lo show Mediaset

Belén Rodriguez, che arrivano dopo che a parlare dello show Mediaset dedicato ai Mondiali 2018 Parole, quelle di, che arrivano dopo che a parlare dellodedicato ai è già stata Alessia Marcuzzi . Ma come sono andate le cose? Questi i fatti, almeno così come riportati dai vari media. Il 25 maggio, su “Oggi” Dandolo scrive: “Belén Rodriguez e Alessia Marcuzzi si contendono la conduzione delle notti mondiali di Canale5“. Poi, il settimanale parla anche della “rinuncia” della Marcuzzi facendo così sapere: “pare stiano vertiginosamente salendo in queste ore le quotazioni di Belén Rodriguez“. Successivamente, DavideMaggio.it annuncia il nome di Ilary Blasi al timone del programma, fornendo questa versione dei fatti. Belén, inizialmente designata per la guida dello show, sarebbe stata “relegata” su Italia1 salvo poi “rientrare in gioco sull’ammiraglia” (anche se soltanto dopo il ‘no’ della Marcuzzi). Insomma, tra le tre conduttrici si sarebbe consumata una vera e propria “battaglia tutta al femminile“. Tutto vero o ha ragione Belén?

