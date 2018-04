Maurizio Costanzo Show: tutti gli ospiti di giovedì 5 aprile 2018

Ventura, Bisciglia e Dalla Chiesa nuovi ospiti del Maurizio Costanzo Show 2018

Tra i nuovi ospiti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show di giovedì 5 aprile 2018 ci saranno anche Simona Ventura, Filippo Bisciglia e Rita Dalla Chiesa. Sabato “Super Simo” debutterà nella “commissione esterna” del Serale di Amici di Maria De Filippi. In questi giorni, però, sta facendo parlare di sé anche per la presunta fine della storia d’amore con il compagno Gerò Carraro. Dal canto suo, di recente Bisciglia si è classificato secondo ad un importante torneo di poker, dopo che già in passato è arrivato secondo a Tale e quale show 2017 e al Grande Fratello 6 (l’edizione 2006). Rita Dalla Chiesa, invece, ultimamente ha riservato parole d’affetto all’ex marito Frizzi ed è tornata in TV grazie al nuovo programma di Rete4, Ieri oggi italiani.

Maurizio Costanzo Show: tutti gli altri ospiti della terza puntata di giovedì 5 aprile 2018

Giovedì 5 aprile 2018, in seconda serata su Canale5, al Maurizio Costanzo Show saranno ospiti anche: Catherine Kelly Lang, Iva Zanicchi, Corinne Clery, Emanuela Tittocchia e Massimo Ciavarro e il figlio Paolo. Insieme a loro: Mario Giordano, Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal e Marco Cappato con Valeria Imbrogno. In questi giorni, la Lang, meglio conosciuta come “Brooke” in Beautiful, è stata pizzicata in Italia. A quanto pare, però, a causa delle riprese della soap, anticipate senza troppo preavviso, l’attrice non ha potuto partecipare ad una nota maratona romana. Dal canto loro, ultimamente la Zanicchi e la Clery sono state protagoniste in teatro con la commedia “Tre donne in cerca di guai”, mentre l’ex attrice di Centovetrine ha fatto parlare di sé anche per la passata storia d’amore con Fabio Testi. Infine: il direttore del Tg4 ha scritto un nuovo libro dal titolo “Avvoltoi”; gli sportivi Bertagnolli – Casal hanno ottenuto la seconda medaglia azzurra alle Paralimpiadi nello sci “visualli impared” e, per concludere, Marco Cappato e Valeria Imbrogno, in TV racconteranno la loro esperienza, rispettivamente come amico e fidanzata di Dj-Fabo.

Cos’è successo agli ospiti della scorsa puntata del Maurizio Costanzo Show 2018

Annunciati i nuovi ospiti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show 2018, non resta da fare che un breve recap con quanto successo nello scorso appuntamento su Canale5. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono parlati al telefono commentando così la loro storia d’amore, mentre il pubblico e i vari personaggi presenti in trasmissione hanno omaggiato il conduttore scomparso Fabrizio Frizzi.