Maurizio Costanzo Show: tutti gli ospiti di giovedì 29 marzo 2018

Maurizio Costanzo Show: ecco chi sono gli ospiti della puntata di giovedì 29 marzo 2018

La “Fascino” ha reso noti i nomi di tutti gli ospiti della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show, il nuovo appuntamento che verrà trasmesso da Mediaset domani, giovedì 29 marzo 2018, in seconda serata su Canale5 (orario di messa in onda: 23.15 circa, subito dopo il film in prima TV dal titolo “Forever Young”). Ecco tutte le anticipazioni sulle varie nuove ospitate in programma questa settimana nello studio tv del giornalista coi baffi più famoso del piccolo schermo.

Le anticipazioni della prossima puntata del Maurizio Costanzo Show 2018: tra gli ospiti anche Mara Venier

Giovedì 29 marzo 2018 Mara Venier sarà tra i nuovi ospiti del Maurizio Costanzo Show, dopo che lunedì sera all’Isola dei Famosi si è commossa mentre in studio si ricordava Fabrizio Frizzi. Insieme alla Venier, ci sarà anche Stefania Sandrelli. L’attrice presenzierà sul palco a pochi giorni di distanza dalla sua partecipazione ai David di Donatello in RAI. Ospite in studio sarà pure Anna Tatangelo, cantante che sta facendo parlare di sé anche per via della “separazione” da Gigi D’Alessio e per la sua attuale partecipazione a Celebrity Masterchef su Sky. Tra gli altri ospiti attesi: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, dal prossimo 7 aprile 2018 chiamati a giudicare i concorrenti del Serale di Amici di Maria De Filippi in quanto membri della “commissione interna” del talent di Canale5. Infine, Pio e Amedeo, Giorgio Mastrota (insieme alla figlia Natalia), la “vecchia di Sanremo” Paddy Jones col suo maestro di danza Nicko Espinosa, e Domenico Ricci, figlio di Giovanni, l’autista di Aldo Moro che perse la vita in via Fani.

Tutti i nuovi ospiti del Maurizio Costanzo Show 2018 in piedi per ricordare Fabrizio Frizzi

Sempre secondo le anticipazioni, nella prossima puntata del Maurizio Costanzo Show 2018 ci sarà anche un bel momento tutto dedicato alla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Giovedì 29 marzo sia gli ospiti presenti in studio sia il conduttore Costanzo si alzeranno in piedi per omaggiare il presentatore RAI scomparso a sessant’anni nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo. Frizzi verrà ricordato dai presenti, mentre sul led frontale della trasmissione comparirà il fermo-immagine di una intervista che Frizzi rilasciò a Costanzo nel 1995.