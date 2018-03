Maurizio Costanzo Show: tutti gli ospiti di giovedì 22 marzo 2018

La lista degli ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2018: da Lino Banfi a Nadia Toffa

La Fascino p.g.t ha ufficialmente reso nota la lista degli ospiti della prima puntata del Maurizio Costanzo Show 2018. A prendere parte al primo appuntamento con la nuova edizione dello storico programma di Mediaset saranno, tra gli altri, Lino Banfi, Nadia Toffa, Pio e Amedeo, Paolo Ruffini, Iris Ferrari, Roberto Napoletano e, come già anticipato ieri, anche Eva Henger (insieme alla figlia Mercedesz) e Francesco Monte (ospite insieme al padre Angelo e probabilmente anche protagonista di un inedito un faccia a faccia con la sua accusatrice numero uno). Più nel dettaglio, Lino Banfi sarà ospite da Costanzo dopo la recente partecipazione a Domenica In, mentre Nadia Toffa debutterà per la prima volta nel talk show italiano più longevo della TV italiana dopo il malore che l’ha colpita lo scorso dicembre e che per un po’ l’ha anche tenuta anche dagli studi de Le Iene Show. Per il resto, da Costanzo saranno protagonisti anche il conduttore di Colorado, i volti noti di Emigratis 3 su Italia1,la giovanissima youtuber (Ferrari) e l’ex direttore de Il Sole 24 ore (Napoletano).

Maurizio Costanzo Show, la prima puntata in onda su Canale5 dalle ore 23.30 circa di giovedì 22 marzo 2018

Andato in onda per la prima volta nel 1982, il Maurizio Costanzo Show giunge così a quota 4.422 puntate realizzate nel corso degli ultimi 36 anni, tra ospiti storici, chiusure definitive annunciate (salvo poi i ripensamenti del caso) e vari cambi di programmazione. Ora, però, l’appuntamento con la prima puntata della nuova edizione è fissato per le ore 23.30 circa di domani sera, giovedì 22 marzo 2018 (questo l’orario di messa in onda indicato nella guida TV ufficiale di Mediaset). La puntata verrà trasmessa in seconda serata da Mediaset subito dopo il film “Tiramisù” (con Fabio De Luigi) e a partire da tale orario si potrà vedere sia su Canale5 sia su Canale5 Hd o, in alternativa, anche in live streaming (su www.mediaset.it/canale5, durante la messa in onda) e in streaming on demand (su www.wittytv.it/mauriziocostanzoshow, subito dopo il passaggio del programma in TV).