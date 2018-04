Maurizio Costanzo Show 2018: tra i nuovi ospiti anche Gemma, Giorgio e la Panicucci

Domani, giovedì 19 aprile 2018, in seconda serata su Canale5, torna il Maurizio Costanzo Show. Ospiti del nuovo appuntamento, in onda dalle ore 23.30 circa, anche Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La Galgani rivedrà il suo ex negli studi TV orchestrati dal marito di Maria De Filippi. Il fatto avverrà dopo che i due si sono detti ufficialmente “addio” a Uomini e Donne. Ma chissà che non ci pensi “Maury” a riunire ciò che ora è diviso. La dama ed il cavaliere del pomeriggio d’amore di Canale5 lasceranno poi spazio a Federica Panicucci. Ospite di recente a Verissimo, la presentatrice di Mattino5 ha raccontato del suo nuovo amore, Marco Bacini, e del dolore per la perdita del padre.

Maurizio Costanzo Show: tutti gli altri ospiti di giovedì 19 aprile 2018

Oltre a Gemma Galgani e a Giorgio Manetti, tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show di giovedì 19 aprile 2018 sono attesi anche Roby Facchinetti con Riccardo Fogli, Orietta Berti ed Andrea Pucci. Reduci dal Festival di Sanremo 2018 con la canzone “Il segreto del tempo”, i due Pooh stanno girando l’Italia con una serie di concerti graditi dai fan. In studio anche la Berti, la cantante che dopo il “Tavolo” di Che tempo che fa e la cucina di MasterChef Vip ora approda anche nel “salotto” di Costanzo. Quindi, spazio al comico Pucci, che presto dovrebbe debuttare anche su Canale5, nel nuovo show condotto da Michele Hunziker, Vuoi scommettere?. Infine, il conduttore sposterà l’attenzione sul lavoro quotidiano fatto dal professor Umberto Tirelli e Franco Manna. Il primo è primario dell’Istituto Nazionale Tumori di Aviano (PN), mentre il secondo nome corrisponde al fondatore del franchising “Rossopomodoro”.

Maurizio Costanzo intervista Antonio Marra: le anticipazioni

Disposti tutti i nuovi ospiti in cerchio, c’è attesa anche per l’intervista di Maurizio Costanzo ad Antonio Marra, papà di Nicola, il ragazzo di 21 anni che ha perso la vita tre settimane fa a Positano (Salerno) a causa dell’abuso di alcool in una serata in discoteca. Queste le anticipazioni sulla quinta puntata in onda giovedì 19 aprile 2018.