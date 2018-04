Maurizio Costanzo Show: gli ospiti di giovedì 12 aprile 2018

Tra i nuovi ospiti del Maurizio Costanzo Show anche Giancarlo Magalli e Selvaggia Lucarelli

Un po’ a sorpresa, tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show di giovedì 12 aprile 2018 ci saranno anche Giancarlo Magalli e Selvaggia Lucarelli. Ultimamente Magalli ha difeso Frizzi dalle critiche dell’ex direttore di Rai1 Del Noce e si è ritrovato la figlia Michela in Rete tra pose sensuali e passione per la moda. È probabile che il conduttore de I Fatti Vostri partecipi al programma di Canale5 per rendere omaggio ancora una volta al presentatore scomparso. Dal canto suo, da attuale “volto Rai” la Lucarelli mette piede in uno studio Mediaset. Lo fa dopo che “Ballando” ha battuto Amici negli ascolti e dopo che su Twitter ha “affondato” così la De Filippi: “La verità è che Maria doveva prendersi Robozao, non Tommassini. Ora è tardi per i pentimenti“.

Maurizio Costanzo Show 2018: tutti gli altri ospiti di giovedì 12 aprile

Non solo Magalli e Lucarelli. Tra gli ospiti del nuovo appuntamento col Maurizio Costanzo Show 2018 saranno presenti anche Emma Marrone, Luca Onestini con Raffaello Tonon, Filippo Bisciglia e Maria Monsè. Per il momento Emma non ha né confermato né smentito le voci che parlano di un suo possibile arrivo nella giuria di X Factor. Da Costanzo spazio anche all’amicizia dei due ex gieffini vip, alle imitazioni del conduttore di Temptation Island e alla storia dell’attrice che si è sposata per la terza volta con il “suo” Salvatore. Nel corso della puntata si parlerà anche di bullismo e cyber-bullismo. Roberta Mazzi e Stefano Marco Cinetto, genitori di Livio, racconteranno la storia del sedicenne che nel 2012 si è tolto la vita perché vittima di bullismo.

Maurizio Costanzo Show: a che ora va in onda la quarta puntata

Svelati gli ospiti, Mediaset in un promo annuncia anche l’orario di messa in onda della quarta puntata del Maurizio Costanzo Show. Il programma verrà trasmesso in seconda serata su Canale5 a partire dalle ore 23.20 di giovedì 12 aprile 2018, subito dopo il film in replica “Un amore senza fine”.