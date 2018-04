Stasera al Maurizio Costanzo Show 2018 Emma canta “Amami” e “Malelingue”

Cosa succede stasera al Maurizio Costanzo Show 2018? Super ospite atteso della quarta puntata è Emma. La cantante, che per l’occasione sceglie di vestire in nero, si esibisce sulla passerella dello storico programma di Canale5. Le canzoni da lei interpretate sono “Amami” e “Malelingue”, il nuovo brano contenuto nell’album recentemente pubblicato, “Essere qui”. Emma dovrebbe anche unirsi al messaggio che questa sera la trasmissione di Canale5 dedica al bullismo.

Maurizio Costanzo intervista i genitori di Livio

Se Emma canta, al Maurizio Costanzo Show di stasera il conduttore intervista Roberta Mazzi e Stefano Marco Cinetto. Si tratta dei genitori di Livio, il ragazzo di 16 anni di San Pietro in Cariano, provincia di Verona, che nel 2012 si è tolto la vita perché vittima del bullismo. I telespettatori di Canale5 ascoltano anche la testimonianza di Irene Finotti, anch’ella vittima di cyberbullismo.

Luca Onestini e Raffaello Tonon insieme al Maurizio Costanzo Show

Questa sera al Maurizio Costanzo Show 2018 si trova anche il modo di parlare di temi più leggeri. Ospiti in studio sono Luca Onestini e Raffaello Tonon. Reduci entrambi dal Grande Fratello VIP, lì dove sono diventati amici, i due stanno scrivendo un libro, dal titolo ‘Gli Oneston’ (crasi dei loro cognomi), che esce il prossimo 22 maggio.

Cosa fanno gli altri ospiti stasera al Maurizio Costanzo Show 2018

Infine, nella quarta puntata del Maurizio Costanzo Show 2018, in onda dalle ore 23.20 di oggi, tra gli ospiti ci sono anche Selvaggia Lucarelli (che dovrebbe parlare di Ballando con le stelle), Filippo Bisciglia (che imita Vasco Rossi ma non solo), Giancarlo Magalli (che di recente ha ricordato Frizzi) e Maria Monsé (attrice che si è “sposata” per la terza volta”. Insieme a loro, il sindaco di Matera (Raffaello Ruggeri De Silva) e la responsabile del progetto Cuore in Comune (Alessandra Pozzi).