Grande Fratello 2018, la critica di Maurizio Costanzo: “Finestra sulla discarica”

“Finestra sulla discarica“. Con queste parole, Maurizio Costanzo sferra una dura critica al Grande Fratello 2018 targato Barbara D’Urso. Il conduttore lo scrive, nero su bianco, in un articolo apparso sul quotidiano Libero in data sabato 5 maggio. All’interno dello spazio “Buona TV a tutti – La finestra sul porcile”, infatti, il popolare giornalista bolla così la nuova edizione del reality di Canale5, quest’anno tornato nelle mani della famosa presentatrice Mediaset: “Il grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo “La finestra sul cortile”. Fu un grande successo. Come lo è adesso il “Grande Fratello” che si potrebbe chiamare “La finestra sulla discarica”. Non aggiungo altro e chi ha visto o ha letto del programma, sa di cosa parlo“. Osservazioni che non passano inosservate ma che, almeno per il momento, non suscitano reazioni pubbliche da parte dello staff del programma prodotto da Endemol o della stessa D’Urso.

Maurizio Costanzo invita a guardare altro dal Grande Fratello 2018: “Voglio ricordarvi che l’8 maggio andrà in onda…”

Come se non bastasse, nell’articolo in questione Maurizio Costanzo invita anche i telespettatori a guardare altro dalla quarta puntata del Grande Fratello 2018. Queste le parole esatte scelte da “Maury” che così si rivolge a chi ama seguirlo anche dalla pagine del noto quotidiano: “(…) Voglio ricordarvi che l’8 maggio andrà in onda “Aldo Moro Il professore”, su RaiUno, alle ore 21.25, con Sergio Castellitto“. Questa settimana, infatti, il reality non viene trasmesso di lunedì ma il martedì sera, giorno in cui andrà in onda anche le settimane successive, a quanto pare fino a fine programmazione. Le puntate in tutto al momento previste sono otto. Difficile che il Biscione allunghi lo show, non tanto per gli ascolti, rivelatisi buoni e forse anche un po’ a sorpresa, ma perché a giugno le reti dell’azienda saranno perlopiù “riempite” dalle varie partite dei Mondiali di Calcio.

Barbara D’Urso: Costanzo le assegna il “ministero della famiglia”

Del resto, le critiche al GF firmate Costanzo sono apparse oggi sul popolare giornale dopo che ieri sera, durante un’intervista a Matrix Chiambretti, il giornalista ha “assegnato” per gioco “il ministero delle famiglia” a Barbara D’Urso (“dato che fa il Grande Fratello“, ha precisato), mentre alla moglie Maria De Filippi ha riconosciuto il “ministero della vita“.