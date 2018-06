Asia Argento a X Factor: Maurizio Costanzo difende l’attrice

Maurizio Costanzo difende Asia Argento: “A X Factor saprà farsi valere”

L’arrivo di Asia Argento a X Factor ha scatenato parecchie critiche. La figlia di Dario Argento è stata scelta come giurata della nuova edizione, in partenza da settembre. Una decisione che ha fatto storcere il naso a qualcuno ma non a Maurizio Costanzo, che ha difeso pubblicamente l’attrice. Il marito di Maria De Filippi ha ricordato la lunga carriera di Asia che spazia dalla recitazione alla musica, senza dimenticare la televisione. A detta di Costanzo, l’Argento saprà farsi valere e lascerà sicuramente un segno nel talent show condotto da Alessandro Cattelan.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo su Asia Argento

“Asia Argento ha collaborato come cantante con grandi musicisti internazionali, come Tricky e Brian Molko dei Placebo. Perciò qualche conoscenza nel campo ce l’ha“, ha premesso Maurizio Costanzo nella rubrica settimanale che tiene sul settimanale Nuovo Tv. “E poi non dimentichiamo che anche Simona Ventura, ex volto storico del programma, non è una cantante. Nei loro casi non è fondamentale il supporto musicale dello staff, ma il senso artistico, la presenza scenica e la grinta”, ha aggiunto il giornalista.

Maurizio Costanzo dalla parte di Asia Argento

“Asia Argento si farà valere soprattutto perché per lei è un importante ritorno sulle scene italiane, dopo aver vissuto e lavorato parecchi anni all’estero”, ha concluso Maurizio Costanzo.