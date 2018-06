Costanzo bacchetta Elisa Isoardi: c’entra Antonella Clerici

Maurizio Costanzo contro Elisa Isoardi per via de La Prova del Cuoco

A Maurizio Costanzo non è piaciuto il saluto di Elisa Isoardi all’ultima puntata del suo programma Buono a sapersi. Un saluto che richiamava al prossimo impegno della conduttrice piemontese: la conduzione de La Prova del Cuoco, rimasta orfana di Antonella Clerici. Quest’ultima ha deciso di lasciare il programma per dedicarsi alla famiglia e in particolare al fidanzato Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. “Ci rivedremo a settembre, cercando di fare la prova più bella”, ha detto Elisa lanciando – a detta di Costanzo – una frecciatina poco elegante nei confronti della Clerici. Che dal canto suo ha fatto i migliori auguri alla collega per questo ritorno tra i fornelli. Un ritorno visto che la Isoardi ha presentato il cooking show di Rai Uno già nel 2008 e nel 2009, durante il periodo di maternità di Antonellina.

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: le parole di Maurizio Costanzo

“Per chi fa televisione lo schermo è un mezzo di comunicazione e i programmi sono un po’ come casa. In quest’occasione, però, Elisa Isoardi ha lanciato alla collega una frecciatina poco elegante“, ha scritto Maurizio Costanzo nella sua rubrica televisiva sul settimanale Nuovo. Dunque, il marito di Maria De Filippi ci ha tenuto a bacchettare la compagna di Matteo Salvini che, dal prossimo settembre, avrà un nuovo spazio su Rai Uno.

Elisa Isoardi: niente vacanze prima de La Prova del Cuoco

In attesa di ricominciare La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi ha deciso di rinunciare alle vacanze per amore. A quanto pare resterà anche nei mesi più caldi a Roma, per stare accanto a Salvini, alle prese con il nuovo Governo Conte.