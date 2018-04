Maurizio Costanzo contro Fedez e Chiara Ferragni: “Non danno il buon esempio”

Continua la polemica per le foto di Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Il bambino, nato lo scorso 19 marzo, viene costantemente ripreso sui social network, con foto e video. Una sovraesposizione che ha portato più di qualcuno ad attaccare il rapper e la fashion blogger, che sono stati bollati come “cattivi genitori”. Dello stesso parere è Maurizio Costanzo, che attraverso le pagine di Nuovo Tv ha sferrato un duro attacco alla famosa coppia. Il marito di Maria De Filippi, come molti altri follower, non ha apprezzato la decisione dei Ferragnez di condividere sui social network ogni singolo istante della vita di Leone, che è solo un neonato.

Le parole di Maurizio Costanzo sul figlio di Fedez e Chiara Ferragni

“Nell’era dei social si è arrivati a un estremo inaccettabile: esisti solo se pubblichi una tua foto. Personalmente non condivido il modo di usare questa tecnologia”, ha premesso Maurizio Costanzo nella sua rubrica televisiva che da tempo cura sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. “Per carità, la Ferragni e Fedez sono i genitori e del loro bambino fanno ciò che vogliono: tuttavia, da personaggi pubblici, non danno certo il buon esempio“, ha aggiunto il giornalista. Che ha poi concluso: “Dovremmo essere un po’ più gelosi del nostro privato, soprattutto perché rischiamo di metterlo in pericolo”. Maurizio si riferisce all’eventualità di finire negli archivi dei pedofili, un’eventualità da non sottovalutare.

La replica di Fedez alle accuse dei follower sulle foto del figlio Leone

Prima dell’intervento di Maurizio Costanzo, Fedez aveva così commentato la sua scelta di condividere gli scatti del bambino avuto da Chiara Ferragni: “I criteri per valutare la capacità di fare i genitori non dovrebbero basarsi sulle foto social. La questione è molto più semplice: semplicemente si sta condividendo uno dei momenti più belli della nostra vita, come farebbe qualsiasi famiglia della nostra generazione. Sembra quasi che siamo l’unica famiglia a farlo. Non siamo i primi personaggi pubblici a farlo, ma forse si cerca di vedere il marcio ovunque”.