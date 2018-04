Mattino Cinque sospeso: Ecco il programma che prenderà il suo posto

Un nuovo programma a Mediaset prenderà il posto di Mattino Cinque: lo scoop e il motivo della sospensione

Sulle sorti di Mattino Cinque questa mattina ha lanciato uno scoop il settimanale di Alfonso Signorini. Su Chi, infatti, si è parlato di una possibile sospensione del programma con Federica Panicucci. Il motivo? I prossimi mondiali di calcio. A prendere il posto di Mattino Cinque (che di conseguenza verrebbe per questo motivo sospeso) dovrebbe arrivare una nuova trasmissione improntata sul calcio. In studio, dunque, si commenteranno i mondiali e si parlerà di sport, il tutto per dedicare (anche su Mediaset) il giusto spazio ai prossimi mondiali. Federica Panicucci, quindi, sarebbe costretta a lasciare il suo posto (almeno temporaneamente).

Mattino Cinque sospeso: Ecco chi prenderà il posto di Federica Panicucci

Nella rubrica “Chicche di Gossip” di Chi non viene svelato nessun nome o dettaglio in più sul programma che, stando a quanto scritto, dovrebbe prendere il posto di Mattino Cinque. Quello che si legge, però, è che: “Mediaset, dopo aver deciso di affidare a Nicola Savino il programma sul calcio in seconda serata, su Canale 5, sta pensando ad un programma in onda anche al mattino che sostituirebbe Mattino Cinque”. Nello stesso paragrafetto, inoltre, è stato aggiunto che, a tal proposito, sarebbe stati scelti “Nuovi conduttori, un uomo e una donna, esperti ovviamente di pallone”. E Federica Panicucci? Di lei, nulla è stato aggiunto.

Federica Panicucci: le scuse in diretta a Mattino Cinque

Dopo il fuori onda mandato da Striscia la Notizia, Federica Panicucci si è scusata in più occasioni con il suo collega Francesco Vecchi. La consegna del tapiro, forse, è servita a far tornare sui propri passi la conduttrice che, a Staffelli, ha dichiarato di aver sbagliato. “Sono umana” ha detto infatti la Panicucci all’inviato di Striscia la Notizia. Chissà adesso come prenderà la sospensione di Mattino Cinque.