Mattino 5, Belén e la frecciatina agli ex: “Andrea sa prendersi cura di me”

Mattino 5, Belén Rodriguez manda una frecciatina ai suoi ex ed elogia Andrea Iannone

Belén Rodriguez in diretta a Mattino Cinque torna a parlare della sua vita sentimentale, mettendo a confronto le sue storie passate e quella attuale con Andrea Iannone. Impossibile non notare la serenità in cui attualmente sta vivendo la nota showgirl argentina a fianco del pilota. Lei stessa ammette di essere riuscita finalmente a trovare la felicità. Questo proprio grazie a Iannone, che riesce a darle tutto il suo appoggio e amore. Belén ammette che Andrea è stato il primo uomo a riuscire a prendersi davvero cura di lei. La fa sentire sempre bella e questo è fattore molto importante per la Rodriguez. La showgirl ammette che, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, non riusciva più a credere nell’amore. Per questo, per lei non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine con Iannone. Ma quest’ultimo è riuscito a conquistarla e ancora oggi formano una coppia solida. In particolare, Belén parla di un amore maturo, rispetto a quelli che ha vissuto in passato.

Belén Rodriguez serena con Andrea Iannone: “Con gli altri dovevo fare la mamma”

Andrea Iannone non ama stare al centro del gossip e questo ormai si era capito. Proprio per tale motivo, Belén ha compreso che il pilota la ama per quello che è e non per il personaggio che si è creata nel mondo dello spettacolo. Nelle sue passate relazioni, la Rodriguez ammette di aver sempre svolto il ruolo di mamma. Invece, con Andrea tutto sembra diverso. Non sa se questa storia durerà per sempre, ma è consapevole del fatto che ora finalmente ha ritrovato la giusta serenità. Parole molto forti nei confronti del pilota, che ormai ha completamente rubato il cuore della bella argentina. Ma un ruolo importante nella vita di Bélen ce l’ha sicuramente il figlio Santiago. “La mia vita gira intorno a lui”, rivela la Rodriguez.

Belén Rodriguez, il figlio Santagio è la forza della sua famiglia

Il piccolo Santiago rappresenta ormai la forza nella famiglia Rodriguez. Belén rivela che, oltre Jeremias, anche suo padre Gustavo ha scelto di tatuarsi il nome del nipote sul proprio corpo. L’argentina non può fare a meno di commuoversi di fronte ai video e alle foto che riguardano la sua famiglia. Intanto, nelle ultime ore Belen è sbottata sui social, dopo che le critiche nate da una foto condivisa dai paparazzi mentre fa il dito medio.