Uomini e Donne, Mattia e Vittoria stanno ancora insieme? C’è stata una crisi tra i due

Cosa è successo a Mattia e Vittoria di Uomini e Donne? Da tempo l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non si mostrano insieme: si sono dunque lasciati? No, ma c’è stata una crisi tra i due. A rivelarlo è stata Vittoria Deganello su Instagram, attraverso alcune Stories nelle quali ha spiegato la situazione ai follower più attenti che da tempo cercavano spiegazioni. La studentessa ha ammesso che la relazione con Mattia è fatta di alti e bassi e che nell’ultimo periodo ci sono stati diversi momenti negativi. La distanza non ha poi aiutato: Vittoria è infatti rimasta a Verona, dove frequenta l’università, mentre Mattia lavora nel suo studio dentistico in provincia di Napoli.

“Come in ogni storia ci sono degli alti e dei bassi, soprattutto per noi che viviamo a distanza, lui poi ha il suo lavoro, io ho il mio. Eravamo in un momento di basso, però è normale che non mi sono messa subito a sbandierare la crisi, ci sono certe cose che vanno prima risolte tra noi”, ha ammesso Vittoria Deganello. “Volevo però rassicurarvi: ci sono stati dei chiarimenti e dei passi in avanti, e adesso è tutto ok. Questo weekend non ci vedremo, perché lui è a Roma per un corso, ma scenderò la settimana prossima e staremo un po’ insieme. Se non ho parlato fino ad ora non è perché me ne frega niente di voi, ma ho aspettato il momento gusto per capire anche io la situazione. E se mai ci dovessimo lasciare, sicuramente sareste i primi a saperlo“, ha aggiunto la fidanzata di Mattia Marciano.

Uomini e Donne: nessun commento da Mattia Marciano

Se Vittoria Deganello ci ha tenuto a precisare la situazione, Mattia Marciano ha preferito agire diversamente. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti scelto di restare in silenzio e non fare alcun accenno alla crisi vissuta di recente con la sua dolce metà.