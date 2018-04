Matteo Salvini ed Elisa Isoardi in vacanza ad Ischia: la foto del politico in boxer

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi vanno in vacanza insieme ad Ischia e spuntano dei boxer neri attillati. Sono dell’attuale leader della Lega. Come dimostra lo scatto, Salvini esce dalla struttura che lo ospita e fuma una sigaretta in intimo. E’ quanto emerge dalle immagini di Diva e Donna che immortalano il politico almeno un po’ in déshabillé. Il fotogramma è pubblicato nel nuovo numero del settimanale, in edicola già da domani, mercoledì 11 aprile 2018.

Salvini come Bossi? I suoi boxer ricordano la canottiera bianca dell’ex leader della Lega

Come scrive la nota rivista di gossip edita dal gruppo Cairo Editore, in vacanza Matteo Salvini si rilassa con la compagna Elisa Isoardi, anche apparendo come non si era mai visto prima d’ora: in totale libertà e con indosso soltanto un indumento che riporta subito alla memoria il look di Umberto Bossi negli anni ’90. Il riferimento va alla foto scattata 23 anni fa, quando l’ex leader del “Carroccio” fu immortalato in Sardegna con indosso una canottiera bianca ed una catena d’oro a maglia grossa con crocefisso. In quel caso la stessa madre di Bossi la definì una “canottiera da muratore“.

Elisa Isoardi fidanzata-ombra di Matteo Salvini?

La recente foto che ritrae Salvini in boxer ad Ischia arriva dopo che la stessa Isoardi ha diffuso via Instagram l’immagine di una camicia bianca su cui, evidentemente, è rimasto il segno del ferro da stiro. Immagini che fanno anche seguito alle recenti dichiarazioni rilasciate della conduttrice RAI ad Oggi: “Sono orgogliosa di Matteo, per amore suo resterò nell’ombra“. Parole, c’è chi dice ingiustamente, che potrebbero risultare un po’ retrograde.