Francesco Monte attacca il GF, in puntata si parla di lui: la sua reazione

Grande Fratello 15: Matteo Gentili rifiuta di leggere l’intervista di Francesco Monte

Francesco Monte con l’entrata di Matteo Gentili al GF 15 (ex di Paola Di Benedetto) è tornato ad essere, indirettamente, uno dei protagonisti più chiacchierati del reality di Canale 5. Dopo Cecilia Rodriguez quindi la storia si ripete oggi per l’ex tronista di Uomini e Donne che, tuttavia, questa volta al centro della scena c’è finito non per suo volere. Alcuni articoli di gossip riguardanti Monte sono infatti stati mostrati a Matteo Gentili il quale, in diretta, ha deciso di non leggere il contenuto degli stessi. Quello che è stato detto da Francesco sul suo conto quindi adesso il gieffino non lo può sapere anche se, dando una rapida lettura dei titoli, ha capito benissimo che l’ex naufrago stava parlando di lui.

Matteo Gentili commenta la fine della storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte: la reazione dell’ex tronista

Quello che Francesco Monte ha detto di lui e della sua partecipazione al Grande Fratello Matteo Gentili, come anticipato, non l’ha voluto sapere. In merito alla fine della storia tra l’ex tronista e Paola Di Benedetto, però, il concorrente ha detto: “Non ho mai parlato di loro, vorrei che loro non parlassero di noi”. Il modo in cui il Grande Fratello e Matteo Gentili hanno ancora una volta tirato in ballo lui pare però non aver fatto molto piacere a Francesco Monte che, sui social, ha pubblicato una stories che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Su Instagram, nello specifico, l’ex di naufrago (mentre al GF si discuteva di lui) pochi minuti fa ha scritto: “Ma scherziamo?” accompagnando tutto con una grossa risata.

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono lasciati: le ultime dichiarazioni di Madre Natura

Molto provata per la fine della sua storia con Francesco è ancora oggi Paola Di Benedetto che, ospite a Verissimo, sabato scorso ha dichiarato di sentire ancora la mancanza di Monte. Per Madre Natura, quindi, questa sembrerebbe essere ancora una ferita aperta.