Matteo Gentili scopre al GF della fine della storia tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte: la reazione del concorrente

Matteo Gentili ha finalmente voltato pagina al Grande Fratello e, dopo Paola Di Benedetto, ha trovato l’amore con Alessia Prete all’interno della Casa più spiata d’Italia. La fine della relazione con Madre Natura ha molto segnato il concorrente del GF che, ancora una volta, stasera ha dovuto fare i conti con il suo passato. Come molti di voi probabilmente già sanno, infatti, Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati. E Matteo Gentili, di tutto questo, che cosa pensa? Le cose tra lui e Alessia Prete all”interno della Casa potrebbero cambiare ora che la sua ex è tornata single?

Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati: Matteo Gentili lo deve sapere? La decisione di Alessia Prete

A decidere se far sapere o meno a Matteo Gentili della fine della storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte è stata proprio Alessia Prete. Interpellata da Barbara d’Urso, allora, la ragazza ha prima tentennato ma poi, convinta anche dai presenti in studio, ha accettato di raccontare tutto a Matteo. “È l’ultima dimostrazione di cui ho bisogno” ha infatti affermato Alessia “Ho voglia di fare questa cosa, anche se le sue parole sono state chiare”. Alessia Prete, visibilmente agitata, ha allora raggiunto Matteo in salotto.

Matteo Gentili: Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono lasciati? “Non sono cose che mi riguardano”

Matteo Gentili dopo aver saputo di Paola e Francesco, nonostante le paure di Alessia, non si è per niente scomposto. “Non mi interessa, le voglio bene e se avesse bisogno di qualsiasi cosa ci sarò sempre per lei… però ha fatto una sua scelta” ha risposto infatti il concorrente del GF. L‘ex di Paola Di Benedetto, inoltre, rivolgendosi a Barbara d’Urso ha infine motivato la sua decisione dicendo: “Non sarei comunque mai tornato con Paola perché non penso che mi meriti”.