Matteo Gentili litiga con Alessia al Grande Fratello: “Non è ancora amore”

Grande Fratello, Matteo e Alessia hanno litigato dopo l’ultima puntata in diretta

Primo litigio al Grande Fratello tra Matteo Gentili e Alessia Prete. I due hanno intrapreso una relazione all’interno della Casa di Cinecittà, ma per il momento non si può ancora definire amore. Parola di Matteo, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, che ha fatto sapere che è ancora troppo presto per parlare di un sentimento così forte e importante. “Con tutto il rispetto, parlare dopo 20 giorni di amore mi sembra esagerato. Io non sono fatto così”, ha chiarito il calciatore. Il ragazzo ha litigato con Alessia dopo che nel corso dell’ultima puntata la Prete lo ha difeso dall’attacco di Simona Izzo. L’opinionista non ha gradito che Gentili abbia consigliato ad Alessia di andare da un chirurgo plastico per aumentare il décolleté.

GF, Alessia Prete difende Matteo Gentili ma lui non apprezza

In realtà si è trattato di uno scherzo, niente di troppo serio. E Alessia, durante la puntata condotta da Barbara d’Urso, ha provato a spiegarlo. Non trovando però il consenso di Matteo Gentili, che è così sbottato: “Non ho bisogno di difensori”. La Prete, invece, pensava già come a una coppia tanto che in un Confessionale ha detto: “Io ho ragionato come coppia, non come singoli”. Successivamente i due hanno fatto pace ma Alessia ci ha tenuto a precisare: “Non voglio passare per la ragazza che corre dietro al ragazzetto di turno. In vita mia non ho mai corso dietro a nessuno”.

Matteo Gentili non è più interessato a Paola Di Benedetto

In attesa di scoprire come andranno le cose con Alessia Prete, Matteo Gentili ha chiarito di non essere più interessato alla vita di Paola Di Benedetto. “Ha fatto le sue scelte, non abbiamo nient’altro da condividere”, ha assicurato il concorrente del Grande Fratello. Che tra l’altro, proprio insieme ad Alessia, resta uno dei favoriti alla vittoria finale del programma.