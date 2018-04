Matteo Gentili contro Alberto: “Spende più in preservativi che in benzina”

Grande Fratello, Matteo Gentili contro Alberto Mezzetti Tarzan: “Non rispetta le donne”

Lite al Grande Fratello tra Matteo Gentili e Alberto Mezzetti, detto Tarzan. Tutto è iniziato con le accuse dell’ex fidanzato di Paola Di Benedetto nei confronti dell’imprenditore di Viterbo. Dopo che Barbara d’Urso ha elogiato Alberto per aver preso le parti di Aida Nizar nella Casa, il calciatore ha preso parola per attaccare pubblicamente il gieffino dalla lunga chioma fluente. “Non è vero che rispetta le donne, non fate passare questo messaggio. Questo ragazzo spende al mese più in preservativi che in benzina. Un uomo che difende le donne non fa certi discorsi e non dovete far passare solo questo messaggio. A Veronica ha detto che non dovrebbe essere qua” ha polemizzato Matteo.

Barbara d’Urso difende Tarzan e asfalta Matteo Gentili

Prima che Tarzan prendesse la parola, è intervenuta nella questione Barbara d’Urso che, già molto provata per la faccenda del bullismo nei confronti di Aida, è sbottata: “Ma cosa c’entra? Non c’è niente di male ad amare le donne e a usare i preservativi”. Subito dopo è intervenuto Alberto, che ci ha tenuto a ribadire – con il supporto prima della Nizar e poi con Valerio, l’eliminato della settimana scorsa – di non aver mai detto nulla di male contro Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo.

Grande Fratello, lite Matteo-Alberto: il pubblico sta con Tarzan

Intanto sui social i telespettatori hanno subito preso le difese di Alberto, che in questo giorni è diventato uno dei favoriti del pubblico: sarà lui a vincere questa edizione del reality show?