Grande Fratello, Matteo Gentili obbligato a lasciare un like a Paola Di Benedetto per gioco: Alessia Prete si arrabbia

Entrato al Grande Fratello come ex fidanzato di Paola Di Benedetto, Matteo Gentili dal reality è uscito alla fine innamorato di Alessia Prete. Dopo il GF, tuttavia, ancora oggi il nome dell’ex naufraga continua a saltare fuori tutte le volte che al gieffino viene chiesto di rilasciare un’intervista o una dichiarazione sulla sua esperienza televisiva. A tirare in ballo un’altra volta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, però, questa volta sono stati gli stessi addetti ai lavori del GF. Matteo e Alessia, nello specifico, sono stati chiamati a registrare un video (caricato sul sito di Mediaset Extra) dove si sono prestati a partecipare al famoso gioco “Obbligo o verità”. Cosa c’entra Paola Di Benedetto in tutto questo? Uno degli obblighi “pescati” da Gentili prevedeva che il ragazzo lasciasse un like alla sua ex. E questo, ovviamente, non è molto piaciuto ad Alessia Prete.

Matteo Gentili e il like su Instagram a Paola Di Benedetto: Alessia Prete glielo proibisce

“Metti mi piace ad una foto di Paola Di Benedetto su Instagram”, questo c’era scritto nel bigliettino pescato da Matteo Gentili durante il gioco “Obbligo o verità”. Come ha reagito l’ex concorrente del Grande Fratello alle richieste degli autori del reality? A rispondere, al posto suo, c’ha pensato Alessia Prete che, rivolgendosi ai presenti ha detto, anche un po’ arrabbiata, un secco “No!”. Quando poi è arrivato il turno di Gentili di dire (dopo l’obbligo) la verità, è stato ancora una volta il nome di Paola quello che è saltato fuori. Alla domanda “Com’era Paola Di Benedetto a letto?”, però, Matteo ha risposto: “Stesa!” cercando di buttare tutto sull’ironia.

Alessia Prete dopo il Grande Fratello: la dichiarazione d’amore a Matteo Gentili

La precedente relazione con Paola Di Benedetto non sembra per niente influenzare negativamente la storia tra Matteo Gentili e Alessia Prete. Quest’ultima, infatti, qualche ora fa su Instagram ha pubblicato un messaggio d’amore che ha entusiasmato i fan della coppia.