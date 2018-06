Matteo Gentili, ultime dichiarazioni su Paola Di Benedetto: al GF per lei ma adesso è un argomento chiuso

Matteo Gentili di essere entrato al GF semplicemente perché conosciuto per essere l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto ne è probabilmente consapevole. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi, infatti, l’ex gieffino sembrerebbe aver, di fatto, confermato questa versione. Lui, ha spiegato al giornale, della sua precedente relazione con Madre Natura non rinnega niente, anzi, è molto fiero del sentimento che per anni li ha uniti. Al Grande Fratello, però, Matteo Gentili ha deciso di partecipare proprio a seguito delle decisioni prese da Paola Di Benedetto all’Isola dei Famosi. Quando la sua ex ha deciso di mettersi con Francesco Monte lui è stato massacrato sul web. Il reality, quindi, era la sua occasione per riscattarsi.

Matteo Gentili: “Paola Di Benedetto? Dopo quanto ha fatto in Honduras mi si è aperto un mondo”

Perché Matteo Gentili ha deciso di partecipare al Grande Fratello 15 subito dopo essere uscito allo scoperto in TV per essere l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto? Ebbene, come molti possono già immaginare, le due cose sono ovviamente correlate tra loro. “Non avrei mai pensato di partecipare ad un reality” ha dichiarato Gentili ad Oggi “Ma i social mi hanno massacrato dopo quanto ha fatto la mia ex in Honduras: volevo chiarire la mia posizione e da lì mi si è aperto un mondo”. Il motivo? “Quando Barbara d’Urso mi ha proposto il GF ci ho pensato tanto, l’ho accettato proprio per il bisogno di fare una nuova esperienza. Le bollette non le pagherei più col calcio. Quindi vediamo che succede”.

Matteo Gentili dopo la Di Benedetto pensa solo ad Alessia: “Orgoglioso di aver amato Paola ma ora argomento chiuso”

Matteo Gentili ad Oggi ha confermato ancora una volta di aver archiviato completamente la sua storia con Paola Di Benedetto grazie ad Alessia Prete. “Resto orgoglioso di aver amato per quattro anni Paola” ha dichiarato infatti l’ex concorrente del GF “Ma sono tanto altro e le ex non sono un problema. Argomento chiuso”.