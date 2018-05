Matteo Gentili: il gesto d’amore per Alessia Prete al Grande Fratello

Grande Fratello: il gesto d’amore di Matteo Gentili per Alessia Prete

Matteo Gentili di Alessia Prete sembra essere sempre più innamorato al Grande Fratello, e la decisione presa da lui pochi minuti fa non fa altro che confermarlo. Gli autori del GF, infatti, hanno dato un compito ben preciso oggi ai ragazzi e alle ragazze della Casa, un gioco ai quali tutti debbono attenersi fino a nuovo ordine. Quello che devono fare i concorrenti, in pratica, è rispondere sempre sì a tutto quello che viene detto loro durante la giornata. Cosa centra questo con Matteo e Alessia? Apparentemente niente, ma un’osservazione fatta da Gentili riguardo alle regole del gioco non è passata inosservata, una risposta che di fatto dice tanto sul sentimento che lo lega oggi alla gieffina.

Matteo Gentili al Grande Fratello: il concorrente pronto a trasgredire le regole del gioco per Alessia

La prova settimanale assegnata dal Grande Fratello ha entusiasmato molto i ragazzi e le ragazze della Casa. L’idea di essere tenuti a dire sempre sì e di non potersi tirare indietro alle sfide lanciate dal GF li ha divertiti molto. Tra loro, però, quello più preoccupato sembrerebbe essere Matteo. Gentili, infatti, in soggiorno a Danilo e Filippo ha confidato di essere pronto a dire “No” e di trasgredire alle regole del gioco qualora gli venisse chiesto di baciare una ragazza che non sia Alessia. Secondo lui sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della torinese e, proprio per questo motivo, non lo farebbe mai.

Alessia Prete in crisi al Grande Fratello: l’incontro con la madre e l’appello ai genitori

Se con Matteo Gentili le cose procedono bene, al Grande Fratello qualcos’altro sembra turbare Alessia Prete negli ultimi giorni. Dopo aver incontrato la madre, infatti, la ragazza è più volte ribadito di essere rimasta molto delusa dall’atteggiamento di quest’ultima che, secondo la gieffina, invece di incoraggiarla si sarebbe solo limitata a rimproverarla.