Matteo Gentili dopo il Grande Fratello: “Grazie Paola Di Benedetto”

Matteo e Alessia dopo il Grande Fratello: prime cene in famiglia e lui ringrazia l’ex Paola Di Benedetto

Procede a gonfie vele la storia tra Alessia e Matteo del Grande Fratello. Da quando sono usciti dalla Casa più spiata d’Italia i due non si sono separati neppure un attimo. La coppia è davvero innamorata e il calciatore ha voluto ringraziare pubblicamente la sua ex fidanzata Paola Di Benedetto. Ospite di Pomeriggio 5, Matteo ha ribadito quanto dichiarato di recente dall’ex naufraga dell’Isola dei Famosi: è entrato nel reality show condotto da Barbara d’Urso solo ed esclusivamente perché ex compagno di Madre Natura. “Sì, è vero: sono entrato al Grande Fratello perché sono il suo ex fidanzato. Lì ho conosciuto Alessia, quindi: grazie Paola”, ha detto Matteo nel salotto di Canale 5.

Grande Fratello: presentazioni in famiglia per Matteo e Alessia

Ringraziata Paola Di Benedetto, Matteo Gentili va ora avanti con la sua vita. E soprattutto con Alessia Prete, con la quale la storia è più che mai seria e solida. In questi giorni la coppia si recherà prima a Volvera (comune italiano in provincia di Torino) per una cena con la famiglia Prete e poi a Viareggio, in Toscana, per un incontro con papà e mamma Gentili. Matteo ha puntualizzato: “Mio padre e mia madre sono già pazzi di Alessia”. Dunque, Alessia e Matteo non hanno solo il benestare di Barbara d’Urso e del pubblico ma anche delle rispettive famiglie.

Alessia Prete non è gelosa dell’ex fidanzata di Matteo Gentili

“Non sono gelosa di Paola: io ho qualcosa in più di lei, ho Matteo”, ha assicurato invece Alessia Prete del Grande Fratello.