Matteo Gentili a Di Più rivela cosa pensa la madre di Paola Di Benedetto e Alessia Prete

Matteo Gentili è tornato a parlare dell’ex fidanzata Paola Di Benedetto. In un’intervista concessa al settimanale Di Più, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che la madre ha sofferto parecchio per la fine del legame con Madre Natura. Tanto da invitare il figlio a non innamorarsi nella Casa più spiata d’Italia. Matteo, invece, è uscito dal reality show mano nella mano con Alessia Prete, con la quale la relazione procede a gonfie vele. “Quando la mia storia con Paola Di Benedetto è finita mia madre ha sofferto moltissimo perché considerava Paola una figlia e perché ha visto quanto io sono stata male per lei. Perciò adesso, giustamente, ha paura di vedermi stare ancora così“, ha raccontato il calciatore toscano.

“Su Alessia Prete non si è sbilanciata, non è andata oltre”

La madre di Matteo Gentili ha conosciuto Alessia Prete nella Casa del Grande Fratello, durante una puntata condotta da Barbara d’Urso. “Mi ha detto che Alessia è molto carina e che sembra proprio una brava ragazza. Ma non è andata oltre, non si è sbilanciata: ha detto che aspetta di conoscerla meglio per aggiungere altro. A modo suo, però, ci ha dato la benedizione. E le sono grato, perché so che per lei farlo è stato difficile”, ha spiegato Matteo. Gentili fa sul serio con Alessia e per questo i due hanno già intrapreso un “fidanzamento in casa”.

Matteo e Alessia del Grande Fratello sono fidanzati ufficialmente

“Dopo la finale Alessia e io siamo andati a cena insieme, con i rispettivi parenti. C’erano anche la madre di Alessia e mia zia. È stato un modo per dimostrare subito alle nostre famiglie che facciamo sul serio“, ha aggiunto Matteo Gentili. Il ragazzo fa davvero sul serio con la Prete: ha già promesso che farà il possibile per portare avanti questo rapporto nonostante la distanza (lei abita in provincia di Torino, lui a Viareggio).