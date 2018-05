Grande Fratello 15: Matteo Gentili e Alessia Prete pensano già al loro futuro insieme dopo l’uscita dalla Casa

La storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere a gonfie vele al Grande Fratello. I due concorrenti, infatti, ad oggi sono più uniti che mai e la loro complicità così come il loro sentimento sembrano davvero destinati a crescere sempre di più. Matteo Gentili e Alessia stanno così bene insieme che stanno già pensando al loro futuro insieme. Cosa faranno dopo essere usciti dalla Casa del GF? Andranno a vivere insieme o torneranno nelle loro città di origine? E se così fosse come gestiranno questa la distanza? A queste domande pochi minuti la coppia ha cercato di rispondere, chiarendo alcune cose alla nuova inquilina Fabiana.

Matteo Gentili e Alessia Prete andranno a vivere insieme dopo il Grande Fratello? I loro progetti per il futuro

La nuova ospite della Casa del Grande Fratello, la modella Fabiana, ridendo e scherzando ha chiesto a Matteo Gentili e Alessia quali fossero i loro progetti come coppia dopo il reality. Secondo la brasiliana, infatti, i due dovrebbero pensare di andare subito a convivere dopo il GF. Entrambi, spiega infatti Fabiana, in fondo stanno convivendo nella Casa, quindi perché non provare anche fuori? A questa domanda i due hanno risposto dicendo che in realtà avrebbero già le idee chiare al riguardo. Andare a convivere? “Di sicuro non subito” ha chiarito Alessia “Dobbiamo riprendere in mano le nostre vite. Ognuno ha degli impegni da portare avanti e soprattutto viviamo in due città diverse. Non sarà facile”.

Alessia Prete presenta Matteo Gentile alla madre: l’incontro al Grande Fratello che l’ha delusa

Chi ha seguito la puntata del GF ieri sera ha potuto assistere all’incontro avvenuto tra la mamma di Alessia e Matteo Gentili. Il ragazzo, impacciato, ha conosciuto in diretta quella che dovrebbe essere la suocera e oggi, durante il day time, si è pure detto molto contento della cosa. Ad essere rimasta delusa dalla madre, però, è stata Alessia. Quest’ultima non avrebbe infatti molto apprezzato i toni usati dalla signora ieri sera che, secondo lei, ancora una volta si sarebbe limitata solo a rimproverarla invece che incoraggiarla.