Matteo Gentili al Grande Fratello: l’ex Paola Di Benedetto preoccupata

Matteo Gentili al Grande Fratello, Paola Di Benedetto confessa di essere preoccupata

Paola Di Benedetto si è detta preoccupata per l’entrata di Matteo Gentili al Grande Fratello. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe rivelato a Vladimir Luxuria di sentire qualche piccolo timore. Queste sono le parole dell’opinionista a Mattino 5, la quale ha parlato proprio ieri con Paola. Pare che la Di Benedetto sia preoccupata di sentire parlare di sé da Matteo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Probabilmente Gentili parlerà della sua ex e della loro storia. Infatti, sappiamo bene che si è fatto conoscere alle telecamere a Pomeriggio 5, quando ha scelto di parlare di Paola, mentre quest’ultima si trovava sull’Isola. In particolare, Matteo ha dichiarato di essersi sentito tradito quando ha visto la Di Benedetto avvicinarsi a Francesco Monte. Infatti, pare che Gentili stesse ancora aspettato Paola dopo il reality. Eppure la ex Madre Natura è entrata nel programma come single e pare non avesse alcuna intenzione di tornare a fianco di Matteo, per lei questa storia era già finita.

Paola Di Benedetto preoccupata per la partecipazione di Matteo al Grande Fratello

Paola si è detta preoccupata nel vedere il suo ex Matteo entrare nella Casa più spiata d’Italia. Vladimir rivela che la giovane non vorrebbe vedere Gentili parlare di lei nel reality. La Luxuria sottolinea che anche la Di Benedetto ha parlato di Matteo sull’Isola. Ma non solo: Vladimir dichiara anche di aver chiesto a Paola se sarebbe disposta ad entrare nella Casa per incontrare Matteo. In studio tutti ammettono che non sarebbe una bella idea nei confronti di Francesco, visto che ormai formano una coppia. Infatti, la Luxuria rivela che Paola non è disposta ad entrare. Dunque, la storia con Monte sembra procedere nel migliore dei modi e ora Matteo è pronto a voltare pagina.

Matteo Gentili al Grande Fratello, Paola Di Benedetto non andrà a trovarlo

Paola Di Benedetto non è disposta ad entrare in Casa per una sorpresa a Matteo. Intanto, quest’ultimo si ritrova circondato da diverse ragazze molto belle. Pertanto, il reality potrebbe rappresentare per lui una grande occasione per voltare pagina. Nel frattempo, gira voce che Paola e Francesco possano prendere parte a Temptation Island Vip.