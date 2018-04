Matrimonio a prima vista Italia 3: tutto sulle nuove coppie

Matrimonio a prima vista 3 Italia sta ritornando

Da giovedì 12 Aprile, ritorna in televisione Matrimonio a prima vista Italia, visibile su Sky Uno alle ore 21.00. Sarà la terza edizione del programma che nella scorsa stagione ha visto trionfare l’amore tra Stefano e Francesca che, tra l’altro, continuano ad essere una coppia e a vivere insieme dopo il matrimonio. In questa terza edizione, nel team esperti, avremo: Gerry Grassi, specialista in terapia breve e in ipnosi, Mario Abis, sociologo e professore presso l’Università ”IULM” a Milano e, infine, Nada Loffredi, una sessuologa e professoressa presso ”La Sapienza” di Roma dove insegna psicologia.

Chi sono le coppie di Matrimonio a prima vista 3 Italia

In tantissimi si sono presentati ai casting di Matrimonio a prima vista 3 Italia. Per la precisione 300 uomini e mille donne. Alla fine però solo tre donne e tre uomini sono stati chiamati per partecipare al programma-esperimento come coppia.

Matrimonio a prima vista: Roberto e Daniela

Una delle coppie è composta da Roberto Orlandini e Daniela Benvenuto. Lui 38 anni. Dirigente di un’azienda di Seriate, dopo un periodo economico non molto bello. Vuole avere dei figli e non sopporta le super donne. Lei 28 anni. Viene da Arcore. Ama le moto e la ginnastica artistica. Vorrebbe un uomo realizzato da sposare.

Matrimonio a prima vista: Andrea e Rossella

Altra coppia è quella formata da Andrea e Rossella. Andrea: 32 anni, di Trento. Ama la bici e la cucina. Rossella: 22 anni, Milano. Professione Trade Marketing Manager. Per Rossella il matrimonio è un progetto comune.

Matrimonio a prima vista: Mauro e Camilla

Ultima coppia è quella formata da Mauro Antonelli e Camilla Rocchi. Mauro ha 37 anni ed è di Roma. Vorrebbe una donna dai tratti mediterranei e che lo prenda di testa. Anche Camilla è di Roma e ha 29 anni. Insegnate di danza. Camilla è stata tradita e per lei non è facile fidarsi, per questo vorrebbe un uomo sincero al suo fianco.