Matrimonio Bossari, gli invitati: chi c’era del Grande Fratello Vip FOTO

Chi erano gli invitati Vip al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono ufficialmente marito e moglie! Venerdì 1 giugno il conduttore e la modella si sono sposati alla presenza della figlia Stella di 14 anni e numerosi ospiti. Tra questi tanti personaggi Vip, tanti volti noti del mondo dello spettacolo. C’erano: Mara Venier, Michelle Hunziker, Nicola Savino, Alvin, Katia Follesa, Rudy Zerbi, Natasha Stefanenko, Justine Mattera, Luciana Littizzetto, Barbara Snellenburg (testimone della sposa), Roberto Cenci, Ellen Hidding, Federica Fontana. Non sono mancati i protagonisti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, il reality show della rinascita per Bossari. Oltre a vincerlo, proprio nella Casa di Cinecittà Daniele ha fatto la romantica proposta di matrimonio alla sua Filippa.

Quali concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip erano al matrimonio di Bossari

Al matrimonio di Daniele Bossari non è mancato Lorenzo Flaherty. I due hanno stretto un forte legame all’interno del Grande Fratello Vip e il conduttore ha voluto l’attore al suo fianco, come testimone di nozze. Tra gli ospiti pure Luca Onestini e Ivana Mrazova, che si sono innamorati nella Casa più spiata d’Italia. Così come è stata presente l’altra coppia nata nel programma, ovvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Con loro anche Jeremias Rodriguez. È invece giunto in ritardo a causa di un problema personale Raffaello Tonon.

Grande Fratello Vip 2: chi non c’era al matrimonio di Bossari

Non erano presenti al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback diversi concorrenti del Grande Fratello Vip quali: Giulia De Lellis, Cristiano Malgioglio, Serena Grandi, Marco Predolin, Simona Izzo, Carmen Di Pietro, Carmen Russo, Veronica Angeloni, Gianluca Impastato, Corinne Clery, Aida Yespica. Solo qualche mese fa Bossari aveva fatto sapere di voler invitare tutto il cast alle sue nozze: ci ha ripensato o il suo invito è stato snobbato? In attesa di chiarimenti… viva gli sposi!