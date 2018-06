Imprevisto al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: parla Orietta Berti

A distanza di giorni si continua a parlare del matrimonio tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. A fornire nuovi dettagli sulla cerimonia celebrata lo scorso primo giugno è stata questa volta Orietta Berti. La cantante è stata invitata alle nozze del vincitore del Grande Fratello Vip e ha raccontato al settimanale Di Più un imprevisto accaduto a pochi minuti dal sì. Come svelato dalla giurata di Ora o mai più, il nuovo programma di Amadeus, non tutto è andato liscio come previsto. In particolare c’è stato un grande ritardo dovuto ad alcuni ospiti. Molti degli invitati non sono riusciti a prendere l’aereo e gli sposi hanno deciso di aspettarli, ritardando così la funzione civile, celebrata da Max Novaresi.

Orietta Berti: “Il matrimonio di Bossari? Non tutto è filato con grande puntualità”

“Alcuni degli ospiti attesi dovevano arrivare in aereo ma il loro volo ha fatto tardi. A quel punto gli sposi avevano due strade: procedere con la cerimonia, rinunciando ad avere i loro amici vicino, oppure aspettarli, a costo di fare ritardare tutto il programma. Hanno scelto la seconda strada e così il matrimonio è andato un po’ per le lunghe…“, ha raccontato Orietta Berti alla rivista diretta da Sandro Mayer. L’arista ha definito il matrimonio di Bossari e Filippa “molto ricco e molto bello”. Tutto era curato nei dettagli grazie al lavoro svolto dal famoso wedding planner Enzo Miccio. La Berti ha inoltre rivelato che ogni tavolo degli invitati aveva il nome di una pietra preziosa. Il motivo? Daniele è da anni un appassionato di pietre e gemme.

Il menu del matrimonio di Filippa Lagerback e Daniele Bossari

“La mia tavola si chiamava Agata e accanto a me erano seduti Mara Venier, con cui ci siamo fatti delle grandi risate, e poi il celebre pasticciere Ernst Knam, che ha realizzato la torta nuziale”, ha aggiunto Orietta Berti. Quest’ultima ha pure svelato il menu del matrimonio di Bossari: due primi di piatti (francobolli di patate con sugo di anatra e risotto con asparagi e gamberi) e un secondo di arrosto di vitello con crema di mela. “Tutto ottimo”, ha assicurato la Berti.