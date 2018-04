Matrimonio a prima vista Italia 3, 19 aprile: Roberto il preferito. Le prime liti.

Anticipazioni seconda puntata Matrimonio a prima vista Italia 3: l’ottima mossa degli esperti

Grande entusiasmo per la prima puntata della terza edizione di Matrimonio a prima vista Italia. I telespettatori hanno apprezzato le coppie ed hanno notato un dettaglio: gli esperti, questa volta, hanno avuto cura di scegliere persone residenti in zone molto vicine. La distanza non sarà un ostacolo. Come andrà a finire tra le nuove coppie nate con un matrimonio al buio? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Matrimonio a prima vista, in onda su Sky1, ogni giovedì.

Numero puntate Matrimonio a prima vista Italia 3

Il programma andrà in onda per 5 giovedì, per un totale di 10 puntate da 50 minuti (2 per ogni sera). Le repliche possono essere viste su Sky on demand o su Now Tv.

Nomi e cognomi degli sposi di Matrimonio a prima vista Italia 3

Roberto Orlandini e Daniela Benvenuto

Il primo incontro non sembra essere andato bene. Daniela, dietista residente ad Arcore, è rimasta delusa dall’aspetto fisico di Roberto: l’imprenditore di Seriate (38 anni) non sembra giovanile come lei (28 anni) e pare non prendersi cura del corpo come invece fa lei. Il pubblico da casa è contrariato: Roberto è il preferito in assoluto dalle telespettatrici. E’ un uomo serio, realizzato e protettivo. C’è chi scommette che Daniela si ricrederà ed il pubblico fa il tifo per loro. Nelle prossime puntate Daniela scoprirà la voglia di vivere e di divertirsi che contraddistingue Roberto, al tempo stesso un uomo su cui poter contare. L’idolo della serata è la Signora Nicoletta, la simpaticissima mamma di Daniela; un pensiero va anche al papà della Benvenuto, scomparso qualche anno fa. Durante la festa, Daniela sente il bisogno di parlare con la mamma: manca l’attrazione fisica. La raggiunge anche Gerry, lo psicologo, per ascoltarla. Tutti le suggeriscono di non limitarsi alla prima impressione. Le donne da casa cinguettano su Twitter e Instagram: “Se non lo vuoi, lo sposo io!”.

Mauro Antonelli e Camilla Rocchi

La coppia fa subito scintille. Subito in sintonia e piacevolmente colpiti dalla bellezza del partner, tra Camilla, insegnante di danza di Roma (29 anni), e Mauro scatta subito il bacio. Anche le amiche di Camilla approvano: Mauro (37 anni), agente immobiliare di Roma, è davvero un bel ragazzo. Nelle prossime puntate vedremo anche altri tipi di scintille tra i due romani.

Andrea Tommasini e Rossella Gatta

I genitori di Rossella, che lavora come Marketing Manager in una azienda di cosmetici a Milano (22 anni), contrariati dalla scelta della figlia, non sono presenti al matrimonio. Rossella accetta la loro scelta, ma non nega di sentirne la mancanza. Completamente diversa la reazione dei genitori di Andrea, residente a Trento e responsabile di reparto di un supermercato (32 anni), immediatamente entusiasti e stupiti. L’incontro tra i due sposi è positivo ed è siglato da un dolcissimo abbraccio. Immediata l’intesa con la suocera americana: Rossella parla inglese! Nella prossima puntata, però, Andrea e Rossella litigheranno.