MasterChef: il nuovo giudice è lo chef Giorgio Locatelli

Chi è Giorgio Locatelli, nuovo giudice di MasterChef

Scelto ufficialmente il nuovo giudice di Masterchef. Si tratta dello chef Giorgio Locatelli. Italiano di origine, ma inglese di adozione, Locatelli è nato a Corgeno di Vergiate ma vive a Londra, dove lavora insieme a sua moglie Plaxy. Locanda Locatelli, il loro ristorante, è infatti un luogo di cucina italiana nel Regno Unito che in poco tempo ha ricevuto una Stella Michelin. Lo chef è anche proprietario di Ronda Locatelli, ristorante all’interno dell’hotel e resort a 5 stelle Atlantis The Palm di Dubai. E già in passato ha lavorato in posti di prestigio, come “Zafferano” e “Tour D’Argent”. Famoso in tutto il mondo per le sue ricette italiane adattate ai gusti inglesi, Locatelli ha anche scritto libri come “Made in Italy – Food e Stories” e “Made in Sicily”.

Masterchef: Giorgio Locatelli al posto di Antonia Klugmann

Giorgio Locatelli è il nuovo giudice di MasterChef scelto al posto di Antonia Klugmann, chef che ha lasciato il ruolo di giurata dopo la fine della settima edizione del cooking trasmessa da Sky. “(…) Sono felice perché so che mia mamma sarà contentissima di sapere che sono un MasterChef e che potrà guardarmi in televisione“, ha detto Locatelli prima di debuttare in giuria. “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Giorgio Locatelli, il cui talento, passione e simpatia abbiamo avuto modo di apprezzare già nella scorsa edizione di MasterChef“, ha così ‘ricambiato’ Nils Hartman, direttore produzioni originali di Sky italia.

I giudici di Masterchef 2019

Locatelli contribuirà a formare la nuova giuria dell’ottava edizione di Masterchef, attesa su Sky Uno da gennaio 2019. Insieme al super chef novità dello show, ci saranno anche i giudici riconfermati Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich.