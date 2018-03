Massimo Giletti e la malattia di Fabrizio Frizzi: la confessione del conduttore di Non è l’Arena

La morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto il pubblico e il mondo dello spettacolo anche se più di qualcuno era a conoscenza della grave situazione in cui si trovava il conduttore de L’Eredità. Uno dei pochi a sapere la verità sulla malattia di Fabrizio Frizzi era Massimo Giletti, che in un’intervista rilasciata a Fanpage ha svelato un importante retroscena su quanto accaduto al marito di Carlotta Mantovan. “Sapevo che Fabrizio non sarebbe arrivato a quest’estate”, ha fatto sapere l’ex volto Rai che in tutti questi mesi è sempre rimasto in contatto con Frizzi nonostante il passaggio a La7.

Cosa ha detto Massimo Giletti sulla morte di Fabrizio Frizzi

“Ci siamo sentiti anche pochi giorni fa, ci sentivamo sempre, soprattutto in questo periodo. Non a caso nel mio monologo iniziale, quando raccontavo che il direttore generale mi aveva fatto capire che non c’era più spazio per me, citai due persone: Lamberto Sposini e Fabrizio Frizzi. Non erano due nomi a caso. Io sapevo la verità”, ha puntualizzato Giletti. Massimo, come tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, ci ha tenuto a precisare che Fabrizio Frizzi era una persona perbene nonché professionale e cordiale. “Fabrizio: uno perbene, cosa rara in questo mondo. Molto spesso ha anche pagato per questo. Però la gente lo amava e lo ama ancora” ha chiarito Giletti.

Che malattia aveva Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi dopo l’ischemia che l’ha colpito nell’ottobre del 2017 ha parlato alla stampa della sua lotta contro la malattia ma non è mai sceso nei particolari.