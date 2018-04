Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana: “Sta con un mio amico”

Massimo Boldi è stato tradito dalla compagna Loredana De Nardis: l’attore ha scoperto tutto grazie a delle foto

Brutto colpo per Massimo Boldi. L’attore è stato tradito da Loredana De Nardis, la compagna che gli è stato accanto negli ultimi 14 anni. Boldi ha scoperto il tradimento da alcune foto pubblicate da Dagospia. Inutile negare che per Massimo è stato un trauma, tanto che in un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso: “A momenti mi veniva un infarto”. Il collega di Christian De Sica ha poi rivelato al quotidiano che l’uomo con il quale Loredana l’ha tradito è un suo amico, un uomo di 70 anni che la De Nardis vedeva di nascosto da qualche tempo.

Massimo Boldi parla del tradimento di Loredana De Nardis

Vedere le foto del tradimento è stata una bastonata per Massimo Boldi che però aveva già dei sospetti. Come spiegato nell’ultima intervista, l’attore e la compagna erano in crisi già da due anni. La De Nardis era sfuggente agli occhi di Boldi e da sei mesi i due avevano letti separati. Ma chi è il settantenne di Castiglione di Pescaia, come l’ha definito Dagospia? “È un mio amico, anche se non caro. Non dico il nome, sono fatti loro. A me è dispiaciuto perché da tempo chiedevo a Loredana cosa non andava. Avrei preferito chiarezza”, ha dichiarato Cipollino. Che ha confidato: “Ho pianto, ma perché il dolore era lo stesso di quando è mancata mia moglie. E invece so che, adesso, non ha senso soffrire come allora”.

La storia con Loredana è nata dopo la morte della moglie Maria

Massimo Boldi ha conosciuto Loredana De Nardis durante le riprese del cinepanettone Christmas in Love dopo la morte della moglie Marisa, dalla quale l’attore ha avuto le figlie Manuela, Micaela e Marta.