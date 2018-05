Boldi e De Sica di nuovo insieme nel film cinepanettone Amici come prima

Boldi e De Sica: il nuovo cinepanettone “Amici come prima”

A Natale un grande ritorno sui grandi schermi del cinema. La storica coppia formata da Massimo Boldi e Christian De Sica si prepara a tornare con un nuovo cinepanettone. I due grandi della commedia italiana non collaboravano dal 2005, dopo il lungometraggio Natale a Miami. Dopo le varie polemiche sul loro rapporto gli attori ritornano Amici come prima, titolo del film diretto dallo stesso Christian De Sica. Ad annunciarlo è Medusa Film: “A Natale il nuovo film per la coppia doc della commedia italiana”.

Boldi e De Sica tornano a lavorare insieme dopo la separazione

Dopo il 2005 e ben ventitre film insieme, Massimo Boldi e Christian De Sica si erano separati. Hanno debuttato con Yuppies- i giovani di successo nel 1986. Boldi si sentiva a disagio con De Sica e non poteva lavorare nel modo che desiderava, mentre per De Sica era questione di gelosia. Una separazione che ha fatto parlare tanto, fan e non. Una coppia che sembrava indivisibile oltre che la certezza di ogni Natale per le famiglie italiane. Appena un anno fa, Massimo Boldi affermava di voler riprendere rapporti lavorativi con l’amico Christian De Sica. L’attore aveva mandato anche una lettera a De Sica per far pace. Detto fatto: Amici come prima.

A Natale il ritorno della coppia Boldi-De Sica con un nuovo cinepanettone

Un ritorno tanto atteso quello di Massimo Boldi e Christian De Sica che a Dicembre rivedremo al cinema con il nuovo cinepanettone Amici come prima.