Massimiliano Morra e Francesco Testi: il nuovo rapporto dopo il litigio

Massimiliano Morra e Francesco Testi: perché hanno litigato e in che rapporti sono rimasti

I fan di Furore non hanno dimenticato facilmente la litigata tra Francesco Testi e Massimiliano Morra. Nonostante risalga al 2014, le immagini del litigio tra i due pubblicate dal settimanale DiPiù sono ancora ben impresse nell’immaginario collettivo. A distanza di tempo in che rapporti sono rimasti i due attori? In realtà non hanno alcun rapporto. Come rivelato dallo stesso Massimiliano, tornato in tv grazie a Ballando con le Stelle, non c’è nessuna amicizia con il collega. “Se ci vediamo, ci salutiamo. Ma nulla di più” ha spiegato Morra al settimanale Nuovo. Dunque, i rapporti sono rimasti civili ma non si è instaurato qualcosa di più profondo. E i due non sono neppure tornati a lavorare insieme: l’ex concorrente del Grande Fratello non ha preso parte alla seconda stagione di Furore. Ha infatti preferito concentrarsi su altri progetti, come la serie spagnola Velvet.

Adua Del Vesco è stato il motivo del litigio tra Morra e Testi

Ma perché i due attori avevano litigato? Per “colpa” di Adua Del Vesco, l’ex fidanzata di Massimiliano Morra, oggi impegnata con Gabriel Garko. All’epoca Adua e Morra si erano lasciati da poco e Massimiliano – vedendo la ragazza insieme a Testi fuori dal set – aveva frainteso la loro amicizia. Proprio la grande gelosia di Massimiliano ha portato a Del Vesco a troncare quella relazione. “Sono abbastanza geloso anche perché quando m’innamoro divento possessivo. In quella circostanza, poi, forse sono stato eccessivo. Però in generale io penso che la gelosia e l’amore viaggino sullo stesso binario” ha confidato Massimiliano a proposito della litigata con Francesco Testi.

La vita privata di Massimiliano Morra e Francesco Testi

Dopo l’addio di Adua Del Vesco, Massimiliano Morra non ha più trovato pace in amore: da tempo è single. Diversa la situazione di Francesco Testi, da anni felice accanto all’attrice lituana Giulia Rebel.