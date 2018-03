Massimiliano Morra e Sara Di Vaira di Ballando con le stelle si svelano a Sabato Italiano

Massimiliano Morra, reduce dal pericolosissimo incidente stradale capitatogli la settimana scorsa, assieme a Sara Di Vaira, è stato ospite a Sabato Italiano, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. L’attore, che assieme alla ballerina forma una coppia affiatata a Ballando con le stelle, ha raccontato il brutto incidente stradale che lo ha coinvolto pochi giorni fa. Nulla di irreparabile per fortuna, anche se la sua presenza al talent di Milly Carlucci resta in dubbio per stasera. Durante la chiacchierata inoltre, a proposito di un possibile flirt tra lui e la danzatrice, si è sbottonato, sorprendendo gli ospiti in studio. Andiamo a scoprire tutto.

Morra racconta l’incidente: “La polizia pensava fossi morto”

“Ho avuto un bello spavento – racconta Morra -. Per fortuna non ho riportato fratture, né lesioni interne, solamente piccole emorragie intracraniche dovute al trauma cranico ed ematomi sparsi per il corpo”. L’attore spiega poi che l’incidente è avvenuto sabato notte, dopo aver cenato, finita la puntata di Ballando con le stelle: “Mentre tornavo a Zagarolo sul raccordo anulare una macchina che era sull’altra corsia mi si è piazzata davanti e per scansarla ho dovuto sterzare. Da lì l’auto ha fatto una serie di capriole”. Nel frattempo Eleonora Daniele mostra le foto dell’auto distrutta. Massimiliano prosegue: “Per fortuna ho perso i sensi e non ricordo nulla […]. Sono stato svegliato dalla polizia stradale che era convinta che fossi morto. Per me è stato un miracolo”.

Morra e Di Vaira: è amore? Le risposte sorprendono

Un brutto incidente che poteva finire molto peggio. Nonostante il ‘miracolo’, come lo stesso Morra ha definito la sua quasi totale incolumità, rimane in dubbio la partecipazione al talent di stasera: “In effetti non è sicuro che io ci sia”. Il medico gli farà un’ultima visita prima della puntata e gli dirà se potrà ballare. Sara commenta: “Non ci siamo allenati e non abbiamo pronto niente, avremo bisogno di fare 40 secondi per rimanere in gara”. Nella speranza che i due possano riuscire a partecipare, ci si sposta sul gossip che li riguarda. “Un’amicizia è nata, qualcosa di più?”, incalza la Daniele. “Nnnnoo [silenzio e risatina di Di Vaira], cioè nel senso è nata un’amicizia perché ci siamo trovati bene”. In studio notano il no per niente convinto. Tutti sono convinti che l’amore sia già decollato. La parola passa a Morra: “Come ha detto Sara è nata una bellissima amicizia… non escludo che in futuro possa succedere qualcosa in più”. Se non è una conferma poco ci manca.