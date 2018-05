Marta di Uomini e Donne: la confessione sul padre prima della scelta

Marta di Uomini e Donne, prima della scelta fa una confessione sul padre

Marta Pasqualato a Uomini e Donne ha commosso un po’ tutti. La corteggiatrice, come anche Virginia Stablum, è andata a soggiornare per una notte e un giorno in una tenuta insieme a Nicolò Brigante. Il tronista si è spinto abbastanza con Marta. L’abbiamo visto farle due regali importanti durante questo soggiorno. Scendendo nel dettaglio, le ha regalato una foto e le ha anche fatto sentire una canzone. Questa scelta ha commosso la Pasqualato, poiché si tratta del brano suo e del padre. Il papà di Marta è scomparso qualche tempo fa. Proprio questo argomento porta la corteggiatrice a lasciarsi andare a un lungo sfogo. La Pasqualato ha ammesso che questa esperienza vissuta insieme a Nicolò nel programma l’ha aiutata molto. Fino a ora la corteggiatrice non riusciva a dormire serenamente la notte. I suoi sogni venivano interrotti dal ricordo del padre. Non era ancora riuscita a metabolizzare la sua scomparsa. Ora proprio grazie alla presenza di Brigante è riuscita ad andare avanti.

La sua confessione ha lasciato un po’ tutto il pubblico senza parole. Sicuramente chi apprezza la figura della Pasqualato ha versato qualche lacrime. Dalla sua parte anche i presenti in studio, tranne Gianni Sperti, che come sempre appoggia a spada tratta Virginia. La Stablum, intanto, ha visto i due regali di Nicolò nei confronti di Marta. Qualora la Pasqualato non fosse la scelta di Brigante, quest’ultimo sarebbe stato un po’ “cattivo” a farle ascoltare la canzone dedicata al padre scomparso. Di questa opinione è anche la stessa Virginia, ma anche i presenti in studio.

Uomini e Donne, il gesto di Nicolò Brigante per Marta Pasqualato

Un grande traguardo quello che ha raggiunto Marta attraverso la conoscenza con Nicolò. La giovane corteggiatrice si è lasciata andare con Brigante e questo le è servito anche ad affrontare meglio l’assenza del padre. Parole molto forti quelle della Pasqualato, da sempre duramente criticata in studio. Ora, a distanza di tempo, sono in molti ad appoggiarla, tanto che si spera che la scelta possa ricadere proprio su di lei. Sono diversi i gesti che Nicolò ha fatto nei confronti di Marta.