Marica Pellegrinelli non è incinta: nessun quarto figlio per Eros

Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti: si parlava di gravidanza ma lei smentisce

Diva e Donna aveva ipotizzato una possibile terza gravidanza di Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti. I due si trovavano in vacanza ad Abu Dhabi e dalle foto in costume si intravedeva un pancino sospetto. La Pellegrinelli posta sulle sue Instagram stories una serie di foto scattate in costume proprio durante la vacanza dove, effettivamente, la pancia non sembra cresciuta. La stessa modella smentisce, dunque, le voci della presunta terza gravidanza e scrive anche un lungo post. Sulle Instagram stories del suo profilo personale, Marica Pellegrinelli pubblica un lungo post per smentire l’arrivo del terzo figlio. Ecco cosa scrive la modella. ”Modificare una foto per creare una fake news: manipolazione della vita privata. Sono stata immersa da bellissimi messaggi di parenti ed amici e mi sento e mi sento obbligata a fare una smentita anche se sarà una ulteriore notizia che alimenterà questo circolo vizioso”.

Il post di Marica Pellegrinelli

”Comunque fare gossip vuol dire, a mio parere, ipotizzare una gravidanza, insinuare un ingrassamento, avere la bravura di scovare dei personaggi anche in pose infelici (chissenefrega)” scrive ancora la Pellegrinelli. ‘‘Non ho mai chiesto le mie foto a paparazzi, è successo che me le facessero vedere e mai, sottolineo mai, le ho fatte modificare! Anzi: una sola volta dissi a un paparazzo alle Maldive se per favore poteva evitare le foto da dietro che mi aveva scattato a tradimento da un peschereccio maldivano. Mi promise di eliminarle. Bene: le potete vedere” scrive prima di far riferimento alle foto della sua possibile gravidanza. ”Come sapete sono alta (1.79 cm). Nella foto è abbastanza evidente che la mia testa è un po’ troppo grande come che le mie braccia siano un po’ troppo corte” spiega. ”Poi il neo sdoppiato sulla coscia lo vedo solo io (un lavoretto fatto anche male)” puntualizza. La Pellegrinelli chiude il post ironizzando anche sullo sfondo della foto.

Nessun figlio in arrivo per Marica ed Eros

Dunque, è stata smentita dalla stessa Marica Pellegrinelli la possibile gravidanza. Nessun bambino in arrivo, quindi, per lei ed Eros Ramazzotti.