Marica Pellegrinelli conduttrice dei Wind Music Awards: la reazione di Eros

Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, diventa conduttrice per i Wind Music Awards Summer: la reazione del cantante

Marica Pellegrinelli sta per debuttare come conduttrice. Dopo tanti anni passati tra sfilate e servizi fotografici, la moglie di Eros Ramazzotti è stata scelta per condurre la terza puntata dei Wind Music Awards Summer 2018 insieme a Federico Russo e in onda su Rai Uno il prossimo 23 giugno. Un debutto decisamente importante che all’inizio ha spaventato Marica. Ma la Pellegrinelli ha un fan speciale: il marito Eros. Il cantante, infatti, ha subito sostenuto la donna dalla quale ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Le parole di Marica Pellegrinelli su Eros Ramazzotti

“Mio marito è stato il più felice dell’offerta, ne abbiamo parlato a lungo, ho sempre avuto il timore che mi accusassero di sfruttarlo commercialmente. Invece mi ha detto “vai, lanciati, i bambini ormai sono grandi, è il tuo momento”. In questi anni per la famiglia ho deciso di lasciare un po’ in secondo piano la mia carriera”, ha raccontato Marica Pellegrinelli a Io Donna. Dunque, Eros Ramazzotti è stato felice di questa opportunità per la moglie. La stessa felicità che ha avuto quando la figlia Aurora Ramazzotti ha preso parte con la madre Michelle Hunziker a Vuoi scommettere su Canale 5. L’artista romano, nonostante i tanti impegni musicali in giro per il mondo, non dimentica di supportare le donne della sua famiglia.

Il consiglio di Eros Ramazzotti per la moglie Marica

Eros Ramazzotti non ha poi dimenticato di dare un prezioso consiglio alla moglie Marica in vista dei Wind Music Awards Summer 2018. “Mi ha detto “sìì te stessa”. Non amo le strategie, del resto”, ha puntualizzato la Pellegrinelli.