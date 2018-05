Mariano Catanzaro ha scelto Valentina: sorpresa a Uomini e Donne

Mariano Catanzaro ha scelto Valentina a Uomini e Donne

Mariano Catanzaro ha scelto Valentina a Uomini e Donne. Dopo numerose critiche e accuse in studio, l’ormai ex tronista ha deciso di fare una scelta prima di perdere la ragazza per sempre. Insieme a Eleonora, la Pivati ha pensato bene di lasciare lo studio. Mariano, dopo aver saputo che anche lei ha abbandonato la sua sediolina, ha dichiarato di essere lui ora quello che vuole andarsene. Il Catanzaro ha poi raggiunto con calma Valentina in camerino. Qui la Pivati è apparsa più tranquilla, ma ancora molto dubbiosa sulla sincerità del napoletano. Improvvisamente Mariano si è avvicinato alla giovane e le ha chiaramente dichiarato di voler stare con lei. Subito Valentina ha compreso di essere ufficialmente la scelta del Catanzaro e si è lasciata andare a un piccolo sorriso. Nonostante ciò, la Pivati non ha dato una risposta all’ormai ex tronista. Quest’ultimo ha così chiesto alla giovane di andare insieme in un altro posto per parlare in privato.

In seguito, Mariano e Valentina si sono ritrovati fuori dagli studi del programma. Qui i due sono apparsi felici e sereni. Il Catanzaro ha così chiesto alla Pivati: “Vuoi diventare la mia cicci”. L’ex corteggiatrice ha risposto con positività alla richiesta di Mariano, sebbene molti fossero convinti del fatto che sarebbe stata pronta a dire di no. Così, il Catanzaro ha finalmente fatto la sua scelta. I due si sono baciati sotto le luci del sole, appassionatamente. Si tratta di una sorpresa per i telespettatori. Infatti, nessuno sapeva che il Catanzaro avesse scelto. La sua scelta è stata registrata fuori e, dunque, non è uscita fuori questa anticipazione.

Uomini e Donne, Mariano Catanzaro lascia il programma con Valentina

Una vera e propria sorpresa per il pubblico di Canale 5, che si aspettava di vedere Mariano abbandonare da solo il trono. Invece, Valentina ha scelto di continuare a conoscere il Catanzaro fuori dal programma. Intanto, anche Sara Affi Fella si prepara a fare la sua scelta tra Lorenzo e Luigi. La tronista, nella puntata andata in onda oggi, è riuscita a commuovere tutti con un messaggio dedicato a se stessa e a tutte le donne.