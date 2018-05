Marianna De Micheli, amore e barca a vela: la vita di Carol di Centrovetrine

Centovetrine attori, che fine ha fatto Carol Grimani? La nuova vita di Marianna De Micheli

Che fine ha fatto Marianna De Micheli? L’attrice che per tanti anni ha interpretato il ruolo di Carol in Centovetrine ha cambiato vita all’età di 44 anni. Da quando la soap opera è stata chiusa, si è allontanata dal mondo della televisione e ha intrapreso un lungo viaggio in barca a vela. Viaggio che poi è terminato, tanto che ora Marianna è tornata a recitare in teatro. Ma grazie a quell’esperienza ha conosciuto l’amore, quello per il giornalista e illustratore Davide. I due sono stati per un lungo periodo vicini di barca e, galeotta la presentazione di un libro, hanno avuto un colpo di fulmine. Oggi Marianna e il fidanzato convivono e il loro amore cresce giorno dopo giorno.

Marianna De Micheli e la vita in barca a vela dopo Centovetrine

Per circa due anni, e subito dopo la chiusura di Centovetrine, Marianna De Micheli ha vissuto in barca a vela. “Ho fatto il giro in barca da sola, da Lerici a Trieste. Durante il viaggio ho scritto Centoboline, che non è un diario di bordo ma un libro che racconta me stessa e la mia meravigliosa esperienza che ho vissuto sul set di Centovetrine”, ha raccontato la De Micheli a Nuovo Tv. Durante il suo lungo viaggio, Mariana ha avuto un solo compagno, il gatto Jingjok. “Non ho rimpianto le comodità di una casa, stavo bene anche durante i mesi invernali, quando la barca era ormeggiata in porto” ha confidato Marianna.

Marianna De Micheli parla del nuovo fidanzato Davide

Durante la traversata in barca a vela Marianna De Micheli ha trovato l’amore: si è fidanzata con un vicino di porto. “Mi ha fatto innamorare la sua intelligenza: è una qualità che dura nel tempo. Condividere le stesse passioni e avere lo stesso senso dell’umorismo ci ha poi portato a completarci a vicenda”, ha assicurato l’attrice.