Mariana Falace è rifatta: a Pomeriggio 5 ammette i suoi ritocchini

Mariana Falace del Grande Fratello è rifatta: la confessione a Pomeriggio 5

Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, finalmente la verità: Mariana Falace è rifatta. Ad ammetterlo la stessa concorrente del Grande Fratello 15 nel corso di un’ospitata a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso la bionda napoletana non ha avuto problemi a raccontare dei suoi interventi chirurgici, realizzati per migliorare il proprio corpo e sentirsi meglio. Mariana si è dichiarata “pro chirurgia estetica” e per questo ha ritoccato sia il naso sia il decollette. Nessun intervento invece sulle labbra: la Falace ha chiarito che il bisturi non ha mai toccato la sua bocca carnosa.

Pomeriggio 5: Mariana Falace è a favore della chirurgia estetica

“Sono pro chirurgia estetica. E sì, mi sono rifatta il naso, non lo nascondo. Ho anche il seno rifatto ma le labbra no, quelle sono mie”, ha puntualizzato Mariana Falace a Pomeriggio 5. Più di qualcuno ha paragonato Mariana a Belen Rodriguez e le due sono in effetti legate da un tatuaggio: quello della farfallina. In un’intervista per TgCom24, la Falace ha mostrato i suoi tatuaggi e non è passata inosservata la farfallina che ha tatuato sopra l’inguine. La concorrente del Grande Fratello 15 ha dichiarato apertamente: “Volevo imitare Belen”.