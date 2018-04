Mariana Falace del GF 15 vittima di violenza: il racconto della concorrente

Grande Fratello 15, Mariana Falace vittima di violenza quando aveva solo 19 anni: la concorrente si racconta

Pochi minuti fa nel giardino della Casa del Grande Fratello i concorrenti hanno affrontato un argomento molto delicato e, purtroppo, oggi di grande attualità. I ragazzi e le ragazze si sono nello specifico confrontati sulla violenza di genere, criticando molto gli uomini violenti e solidarizzando con le donne vittime di questi soprusi. A non dire molto di fronte ai propri compagni di avventura, però, è stata Mariana Falace. Quest’ultima, tuttavia, in cucina si è poi confrontata con Patrizia Bonetti e Lucia Bramieri e, nel farlo, ha raccontato alle due donne un momento molto difficile della sua vita.

Mariana Falace al GF spiazza i concorrenti: “Sono stata due mesi in ospedale per colpa del mio fidanzato”

Mariana Falace a Lucia Bramieri e Patrizia Bonetti ha pochi minuti fa spiegato perché, in giardino, non se l’è sentita di intervenire quando gli altri parlavano di violenza sulle donne. Questo per lei è infatti un argomento molto delicato. “Sono stata due mesi in ospedale per colpa del mio fidanzato” ha infatti esordito dicendo Mariana “Ero piccola avevo 19 anni .. è dovuta intervenire mia zia”. Un racconto quello della gieffina che ha spiazzato le due concorrenti che ascoltavano che, subito, si sono mostrate solidali con la ragazza. La discussione tra le tre, poi, è continuata ma il cambio di regia, di fatto, non ha permesso a chi guardava di poter continuare ad ascoltare.

Scongiurato il rischio eliminazione, ieri sera Mariana Falace si è aggiudicata ufficialmente un posto nella squadra ufficiale dei concorrenti del Grande Fratello 15. Modella, bella e appariscente, Mariana si è definita una ragazza a cui piace molto stare al centro dell’attenzione. Attualmente è single ma, come dichiarato nella sua presentazione, pronta a rimettersi in gioco in amore. Chissà se questo Grande Fratello le regalerà l’amore.