Il vestito a fiori di Maria De Filippi ad Amici 17: è lo stesso indossato a Sanremo 2017

La tendenza vintage lanciata da Barbara d’Urso sta spopolando nel mondo dello spettacolo. Dopo Alessia Marcuzzi (che ha sfoggiato all’Isola dei Famosi capi del suo armadio), anche Maria De Filippi ha deciso di riciclare abiti già indossati. La moglie di Maurizio Costanzo lo ha fatto nel corso della quarta puntata di Amici 17, dove si è presentata con un vestito nero a fiori e con orlo a balze. Un outfit firmato da Riccardo Tisci by Givenchy, uno degli stilisti più amati dalla bionda conduttrice. Così amato da riproporlo un anno dopo ad Amici, con una piccola differenza: se sul palco dell’Ariston Maria aveva abbinato dei sandali rossi, per il Serale del talent show ha optato per delle semplici décolleté nere.

Maria De Filippi era stata criticata per gli abiti del Festival di Sanremo

Il “riciclo” della De Filippi non è passato inosservato ai telespettatori più attenti, soprattutto perché questo abito ha fatto tanto discutere lo scorso anno, durante la settimana della kermesse canora. Lo stile scelto da Maria De Filippi per il Festival di Sanremo 2017 ha ricevuto parecchie stroncature da parte del pubblico e degli esperti di moda. In molti hanno giudicato negativamente gli outfit sfoggiati dalla presentatrice, considerati poco adatti all’occasione.