Maria De Filippi: quanto ha guadagnato nel 2017 con la Fascino p.g.t

Fascino p.g.t, società di produzione di Maria De Filippi e Mediaset: nel 2017 ricavi per 61,7 milioni di euro

Quanto guadagna Maria De Filippi in un anno? Giovedì 7 giugno 2018 a svelare tutti i numeri relativi alla Fascino p.g.t e alla conduttrice di Canale5 ci pensa Claudio Plazzotta. Sulle pagine di Italia Oggi, il giornalista fa il punto della situazione con un articolo intitolato “Sorridono i conti di Fascino” (società di produzione televisiva per metà di Mediaset e per metà della stessa De Filippi). Nell’articolo, la firma che spesso si occupa di bilanci ed entrate così rivela. Per l’anno 2017, la voce ricavi della società è pari a “61,7 milioni di euro“. Secondo la fonte, a questi si aggiungono anche 2,5 milioni di euro che arrivano dalle sponsorizzazioni e 1,2 milioni di euro dal web. Comunque sia, si tratta di ricavi grossomodo in linea con quelli del 2016. Da quanto riportato da un articolo di E. Livini su Repubblica Economia, infatti, l’anno scorso le entrate di Fascino sono balzate a 64,5 milioni di euro (+37% rispetto al 2015).

Maria De Filippi: quanto ha guadagnato nel 2017

Per quanto riguarda Maria De Filippi in prima persona, non si conoscono le cifre esatte del suo contratto con Mediaset. Ma nell’articolo dedicato ai conti di Fascino p.g.t, si lascia intuire quanto ha guadagnato nell’ultimo anno la conduttrice e produttrice televisiva più importante per il Biscione. “(…) A Maria De Filippi è arrivato un assegno da un milione di euro (dopo i 500 mila euro di dividendi del 2016), che comunque rappresenta una piccola parte dei suoi compensi (alcuni milioni di euro per la ideazione e conduzione dei programmi)“. Del resto il 2017 è stato un anno che ha visto “schierate sul piccolo schermo” tutte le “garanzie” del mondo De Filippi (da Amici, a C’è posta per te, passando per Tu sì que vales e per i programmi di Maurizio Costanzo). Mentre non sono stati più prodotti show come House party, Pequenos Gigantes e Music Summer Festival. Selfie, invece, ha avuto qualche difficoltà ad ingranare la marcia, tant’è vero che almeno per il momento non è stato più riproposto.

I costi di Fascino per l’anno 2017

A proposito di selfie, questa infine la fotografia che viene fuori dal bilancio Fascino p.g.t 2017 in relazione al capitolo dei costi. 13,5 milioni di euro quelli spesi per il personale autonomo; 7,4 milioni per i dipendenti; 5,7 milioni per i diritti d’autore, regia e immagine, 4,15 per consulenze; 3,2 milioni per noleggio attrezzature; 2,75 milioni per scenografie e 1,9 milioni per “mangiare e dormire” (fonte Italia Oggi).