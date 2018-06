Maria De Filippi alla finale di Amici 17 ricorda la madre e si emoziona

Maria De Filippi ricorda la madre morta durante la finale di Amici 17

Tra una sfida e un’altra c’è stato tempo anche per la commozione alla finale di Amici 17. In particolare è stata la padrona di casa Maria De Filippi a commuoversi durante uno sketch con Geppy Cucciari. La comica sarda ha fatto un’intervista semi seria alla presentatrice, che ha svelato aneddoti e curiosità della sua vita. Come la laurea in Giurisprudenza, ottenuta con 110 e lode, e la passione per l’equitazione e gli animali in generale. Ma Maria ha ricordato pure la madre Pina, morta nel 2015 dopo una lunga malattia. “Lei è stata una persona molto importante nella mia vita, non c’è un giorno che non pensi a lei”, ha confidato la moglie di Maurizio Costanzo con la voce rotta dall’emozione.

Le dichiarazioni di Maria De Filippi sulla malattia della madre

La madre di Maria De Filippi è morta a quasi novant’anni. “Oggi la mia mamma sta attraversando un momento particolare. Lei ha 88 anni. Ed ecco che la mia estate cambia forma. Lo capisco, ok, chiaro. Ma non lo accetto. Oggi a mia madre interessano poche cose ed è come se fosse tornata bambina. Io vedo che si è stancata, che vuol staccare la spina in modo sereno. Lei mi parla, mi riconosce. Parliamo del passato, dei ricordi e lo fa con estrema serenità”, ha raccontato Maria prima del decesso della madre.