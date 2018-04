Maria De Filippi contro Mariano Catanzaro a Uomini e Donne: “Tu sei finto!”

By

Maria De Filippi sbotta contro Mariano Catanzaro nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne: “Tu sei finto!”

I fan di Uomini e Donne lo sanno: Maria De Filippi raramente perde la calma ma, quando succede, la conduttrice riesce sempre ad andare dritta al punto senza peli sulla lingua. Oggi, stando a quanto riportato da ilvicolodellenews.it, pare che a farle perdere la pazienza durante la registrazione del Trono Classico sia stato proprio un tronista. Si tratta del napoletano Mariano Catanzaro, accusato dalla De Filippi di essere finto e costruito. Uno sfogo duro e senza esclusione di colpi in cui, stando alle anticipazioni pubblicate, la padrona di casa di Uomini e Donne non si è di certo risparmiata.

Maria De Filippi si sarebbe arrabbiata perché, durante una discussione con una sua corteggiatrice, il pubblico dello studio stava prestando poca attenzione a Mariano. La moglie di Costanzo ha allora invitato la ragazza ad essere più chiara ma è stato proprio l’abbandono dello studio di quest’ultima che le ha fattp perdere la pazienza. “Ti sei mai chiesto perché le esterne di Sara e Nilufar le guardano tutti e le tue no?” avrebbe detto Maria al napoletano “Piacevi tanto come corteggiatore perché eri vero, loro sbottano e sono vere tu sei finto e impostato e la gente non ti vede credibile”.

Uomini e Donne anticipazioni, Maria De Filippi accusa Mariano Catanzaro di essere finto: le scuse del tronista durante la registrazione

Stando a quando emerso, le parole di Maria De Filippi sembrerebbero aver messo tanto in difficoltà Mariano Catanzaro. Il tronista allora, a sua discolpa, avrebbe provato a giustificare il proprio comportamento affermando di essere così perché è il giudizio del pubblico che lo preoccupa molto. Dopo la sfuriata, però, pare che in studio sia poi tornato il sereno e che sia stata la stessa De Filippi a dare in fine dei consigli a Mariano, invitandolo appunto ad essere semplicemente se stesso.